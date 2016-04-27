AB: Türkiye'deki basın özgürlüğü probleminin vize muafiyetiyle alakası yok

Türkiye, vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması için yerine getirilmesi şart olan 72 kriteri tamamlamak için zamana karşı yarışırken Avrupa Birliği’nden, bu konu ile ülkede basın özgürlüğü alanında yaşanan sorunlar arasında ilişki kurulmadığı mesajı geldi. AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü alanında yaşanan sorunların Türkiye’yi Avrupa değer ve standartlarından uzaklaştıran nitelikte olduğunu söyledi.

Hürriyet’ten Güven Özalp’in haberi için, basın özgürlüğü sorununun hem Türk toplumu üzerindeki etkileri hem de Avrupa vizyonu açısından üstesinden gelinmesi daha zor bir konu olduğunu belirten Mogherini, “Türkiye’de medya ve ifade özgürlüğü bağlantılı sorunlarla karşılaştığımızda bizim açımızdan en endişe verici unsuru bu adımların Türkiye’yi Türk halkının da her zaman sempati ve aidiyet duygusu gösterdiği Avrupa değerlerinden ve standartlarından uzaklaştırıyor olması oluşturuyor” dedi. Vize ve bağlantılı konular ile Türkiye’nin AB’nin temel ilke ve değerlerine tam saygı göstermesi gereği konusundaki sıkı ve kararlı Avrupa pozisyonu arasında bağlantı kurulmadığının altını çizen Mogherini, “Türkiye’nin bu standartları mümkün olan en iyi ve en yüksek derecede yerine getirmesini bekliyoruz. Bunu her zaman son derece açık şekilde dile getirdik” ifadelerini kullandı.

Vize muafiyeti kriterlerinin yerine getirilmesi halinde Türk yetkililerin kaygı duymasını gerektirecek bir durum olmayacağını söyleyen Mogherini, “Kriterler tamamlandığı takdirde AB Komisyonu’ndan vize liberalizasyonu için tavsiye çıkacak. Kriterleri tamamlayan diğer ülkeler için de böyle oldu” dedi.

Türkiye’nin geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu kriterleri tamamlama doğrultusunda çalışmayı sürdürmesi gerektiğinin altını çizen Mogherini, AB Komisyonu Jean Claude Juncker’in, “Türkiye kalan tüm şartları karşılamalı. Vize muafiyeti kriter işi. Bu kriterleri Türkiye için sulandırmak söz konusu değil” şeklindeki ifadelerini hatırlatarak, “Tüm kriterler karşılanırsa vize muafiyeti için bir tavsiye olacak aksi takdirde olmayacak” diye konuştu. AB Komisyonu, vize muafiyeti konusundaki değerlendirmesini 4 Mayıs’ta açıklayacak.