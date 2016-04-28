Meclis'te kavga; AKP'li vekil HDP'lilere "Teröristler dışarı" dedi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda 277 sayılı Kolluk Gözetimi Komisyonu kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nın görüşmelerinde kavga çıktı. HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü’nün oturum sırasında Roboski’de katledilen 34 kişiyi hatırlatması ve "Kolluk kuvvetleri tarafından katledilen sivilleri ve çocukları anıyorum" sözü üzerine başlayan kavgada, AKP’li ve HDP’li milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü. Zaman zaman yumruklaşmaların yaşandığı olay sırasında bir AKP’li milletvekilinin HDP sıralarına giderek “Teröristler dışarı” diye bağırdığı duyuldu.

AK Parti milletvekillerinin HDP'li milletvekillerine "terörist" diyerek müdahalesi sonrası yumruklu kavga yaşandı.https://t.co/QppCOu46BV — 140journos (@140journos) 27 Nisan 2016