Almanya ve Fransa Türkiye'ye vize muafiyetine 'el freni' istiyor

Almanya ve Fransa'nın, Ankara'nın vize muafiyeti için talep edilen şartları yerine getirmesi halinde Türk vatandaşlarına tanınacak olan vize serbestisine yeni şartlar getirmek istediği anlaşılıyor.

Avrupa Birliği (AB) konularında haber yapan Brüksel merkezli Politico internet sitesi, Almanya ve Fransa'nın öncülüğüyle hazırlanan 27 Nisan tarihli bir taslak metne ulaştığını, ve metinde Türkiye'ye tanınacak vize serbestisini anında geri alabilecek bir 'el freni' sistemi önerildiğini aktardı.

Mevcut düzenlemelerle Schengen Bölgesi için uygulanan vize muafiyetini, bir kez verildikten sonra geri çekmenin yaklaşık 9 ayı bulan bir süreç gerektirdiği, Türkiye için bu süreyi kısaltacak bir mekanizma oluşturulabileceği belirtiliyor.

Politico, vize muafiyetinde el freninin çekilmesini gerektirebilecek şartların ise üç başlık altında toplandığını aktarıyor.

Turist olarak gelip AB ülkelerinde yasa dışı biçimde yaşayanların sayısında ciddi artış yaşanması

Vize muafiyeti tanınan ülkeden gelen iltica başvurularında önemli artış yaşanması

Vize muafiyeti tanınan ülkenin geri kabul taleplerini reddetmeye başlaması

Hazırlanan taslak metinde, "Mevcut göç ve mülteci trendleri, vize muafiyetini askıya almayı mümkün kılan etkin bir mekanizmayı gerekli kılıyor" ifadesi yer alıyor.

Politico, bu taslağın AB üyeleri tarafından da kabul edilmesi halinde, Türkiye'nin, elde edeceği vize muafiyetini korumak için, sürekli olarak AB'nin kriterlerine uyuyor olması gerekeceğini vurguluyor.



Bozkır: Kriterler Pazartesi bitiyor



Türkiye'de ise AB Bakanı Volkan Bozkır NTV haber kanalında yaptığı son açıklamalarda, AB'nin Türkiye'den talep ettiği 72 kriterin tümünü, gelecek hafta Pazartesi'ye kadar tamamlayacaklarını söyledi.

Bozkır, "Bizim bakımımızdan tamamlanmış olarak bakıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin kriterleri tamamlamasından sonra AB üyesi ülkeler ile Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye vize muafiyeti hakkını onaylaması gerekiyor.

Üye ülkelerin oybirliğiyle karar alması gerekmiyor. Nitelikli çoğunluk, yani üçte iki oy çoğunluğu, Türkiye'ye vizenin kaldırılması kararı için yeterli olacak.