Vize muafiyetine 'askı' önerisi



AB ile Türkiye arasında mülteciler konusunda varılan mutabakatta Türk tarafının koşulları arasında yer alan vize muafiyetinde yeni tartışmalar gündemde.

Almanya ve Fransa'nın, acil durumlarda vize zorunluluğunun yeniden devreye girmesine imkan tanıyan bir askıya alma mekanizması için AB nezdinde bir tasarı gündeme getirdiği bildirildi. Alman Haber Ajansı (dpa), iki ülkenin ortak önerisinde, seyahat serbestisinin suistimaline karşı mevcut AB düzenlemesinin sertleştirilmesi, böylece daha kolay ve hızlı bir şekilde uygulanılmasının sağlanmasının yer aldığını kaydetti.

Mevcut düzenlemelerin bu konuda yetersiz olduğunun belirtildiği öneride, 'Vize liberalizasyonunun askıya alınabilmesini sağlayacak etkili bir mekanizmaya sahip olunmasının' önemine dikkat çekildi.

Hangi durumlarda askıya alınabilecek?

Almanya ve Fransa’nın AB ülkelerine yaptıkları ortak öneride, “Belirli kriterlerin yerine gelmemesi durumunda vize muafiyetinin askıya alınmasının gündeme gelebileceği belirtilerek, bu kriterlere örnek olarak yasadışı ikamet vakalarında ve iltica başvurularında belirgin artış kaydedilmesi ile iltica başvurusu reddedilenlerin geri kabulünde aksaklıklar yaşanması gösterildi.

AB ile Türkiye arasında varılan geri kabul anlaşması uyarınca T.C. vatandaşlarına en geç haziran ayının sonuna kadar vize zorunluluğunun kaldırılması üzerinde görüş birliği sağlanmıştı. AB Komisyonu Ankara'nın vize muafiyeti için şart koşulan 72 kriterin tamamını yerine getirip getirmediği konusunda önümüzdeki çarşamba günü karar açıklayacak.