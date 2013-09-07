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Dünya

AB: 28 ülke, Suriye'de hükümetin kimyasal kullandığı mütabakatına vardı

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Ashton, eldeki bilgilerin Suriye'de kimyasal silah saldırısını hükümetin yaptığı konusunda güçlü deliller oluşturduğunu söyledi

07 Eylül 2013 18:26

Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Catherine Ashton, Suriye'de hükümetin kimyasal silah kullandığı konusunda 28 Avrupa Birliği ülkesinin mütabakata vardığını açıkladı.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Ashton, eldeki bilgilerin Suriye’de kimyasal silah saldırısını hükümetin yaptığı konusunda güçlü deliller oluşturduğunu söyledi. Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta AB dışişleri bakanlarının toplantısı yapıldı. Toplantıda Suriye’deki durum ve AB’nin atacağı adımların görüşüldüğü bildirildi.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, toplantı sona erdikten sonra yaptığı açıklamada, eldeki bilgilerin Suriye’de kimyasal silah saldırısını hükümetin yaptığı konusunda güçlü deliller oluşturduğunu ifade etti. Ashton, 28 AB devletinin de bunu kabul ettiğini vurguladı.

 

'Obama, Esad'a karşı 11 ülkelik koalisyon kurdu'

 

Bugünkü The Guardian gazetesi birinci sayfada manşet haberinde, Obama'nın Esad Rejimi'ne karşı Türkiye'nin de içinde bulunduğu 11 ülkenin imzaladığı bir koalisyon kurduğunu yazdı.

Vladimir Putin G20 ülkelerinin çoğunluğunun savaşa karşı olduğunu ileri sürerken The Guardian, İngiltere, ABD, Fransa, Avusturalya, Kanada, İtalya, Japonya, Güney Kore, Suudi Arabistan, İspanya ve Türkiye'nin Barack Obama'nın kurduğu koalisyona imza attığını yazdı.

Bu koalisyonun ABD'de Suriye konusunda karar verecek kongre üyelerini etkileyebileceği belirtildi. Haberde, 11 ülkenin imzaladığı koalisyonuna karşılık Vladimir Putin'in grubu Rusya, Çin, Güney Afrika, Endonezya, Arjantin ve Brezilya'nın bu koalisyona imza atmayı reddettikleri vurgulandı.

 

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