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Dünya

İran'ın eski valisinden Obama'ya tehdit: Suriye'ye saldırırsan kızın tecavüze uğrar

Ali Rıza Forgani: Umarım Obama Suriye’ye saldıracak kadar dik kafalı olur. Biz de böylece ABD’nin çıkarlarının yok olduğunu görürüz

07 Eylül 2013 13:22

İran’ın eski Kiş Valisi Ali Rıza Forgani, ABD’nin Suriye’ye saldırması durumunda ABD Başkanı Barack Obama’nın kızlarından birinin kaçırılıp tecavüze uğrayacağını ve dünyada ABD vatandaşlarına saldırılar düzenleneceğini öne sürdü.

İranlı analist ve ülkenin güneyindeki Kiş vilayetinin eski valisi Ali Rıza Forgani, ABD’nin Suriye’ye saldırması durumunda ABD Başkanı Barack Obama’nın 14 ve 12 yaşlarındaki kızlarından birinin kaçırılıp tecavüze uğrayacağını ileri sürdü.

Washington merkezli ve ABD sağına yakın The Daily Caller sitesinin haberine göre Forgani ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Umarım Obama Suriye’ye saldıracak kadar dik kafalı olur. Biz de böylece ABD’nin çıkarlarının yok olduğunu görürüz.”

 

21 saatte kaçırılırlar

 

“Suriye’ye saldırdıktan sonra sadece 21 saat içinde her ABD bakanının, dünyadaki Amerikan elçilerinin, Amerikan askeri komutanlarının bir aile üyesi kaçırılacak. Ve 18 saat sonra ampüte edildikleri videolar dünyada yayılacak.”

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