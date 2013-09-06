Rusya uyardı: Suriye'de nükleer reaktör vurulursa felaket olur

ABD yönetimi Suriye’ye yönelik bir saldırı için kolları sıvarken, Rusya bölge için önemli bir uyarı yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksandr Lukaşeviç, “Eğer bir füze, bilerek ya da tesadüfen Şam yakınlarındaki Minyatür Nötron Kaynak Reaktörü’nü (MNSR) vurursa, sonuçları felaket olur” dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nu (UAEK) olası bir ABD saldırısı esnasında oluşabilecek risklere dair çalışma yapmaya çağırdı. Lukaşeviç, bölgenin zenginleştirilmiş uranyumla kirlenme riski bulunduğuna dikkat çekerek, bu malzemelerin “yanlış ellere” geçebileceği konusunda uyardı.

UAKE'a çağrı

Rusya’nın en kısa zamanda, nükleer risklerin analizinin yapılması talebiyle UAEK’a resmi bir dilekçe göndermeye hazırlandığı da belirtildi. Rus haber ajansı RIA Novosti, Viyana’daki diplomatik kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD’nin Suriye’ye askeri saldırısı durumunda nükleer risklerin değerlendirilmesi taleplerinin ayrıca Rusya temsilcisinin 9 Eylül’deki UAEK Yönetim Kurulu’nda ve 16 Eylül’deki UAEK Genel Konferansı’nda yapacağı konuşmada seslendirileceğini belirtti.

Reuters’a konuşan bir UAEK yetkilisi, riskin farkında olduklarını, ancak kendilerine risk değerlendirmesi konusunda resmi bir başvuru yapılmadığını söyledi. Yetkili, başvuru yapılması halinde değerlendirmelerini paylaşacaklarını kaydetti. Kurum, geçen hafta üye ülkelere gönderdiği bir raporda, Suriye’nin MNSR’de az miktarda uranyum bulunduğunu söylediğini duyurmuştu.

'Halep’teki saldırıyı Mısır’da bakana isyancılar yaptı'

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 19 Mart’ta Han el Esel’deki kimyasal saldırıdan elde edilen kanıtların Suriye ordusunun standart silahlarına işaret etmediği, aksine bir isyancı grubunun elindeki malzemelerin izlerinin bulunduğunu açıkladı. Bakanlık, elindeki kanıtların, sarin gazı taşıyan roketin Suriyeli isyancılar tarafından ateşlendiğine işaret ettiğini savundu. BM’ye sunulan 100 sayfalık raporda şu noktalara işaret edildi: Olayda kullanılan mermi Suriye ordusunun standart mühimmatına ait değil. Beşeyr Nasır Tugayı’nın ürettiği füzelerin tipine uyuyor. Füzenin fırlatılması için kullanılan heksogen standart kimyasal silahlarda kullanılmıyor. Toprak ve mermi kalıntılarından alınan örnekler, “endüstriyel olarak üretilmemiş sarin ve profilflorofosfat” kullanımına işaret ediyor.