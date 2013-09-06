T24 LogoT24 Logo
Dünya

Avrupa Birliği: Suriye'de Esad rejimi kimyasal silah kullandı

Suriye'de 21 Ağustos'ta düzenlenen saldırıyla ilgili konuşan AB yetkilileri, Esad rejiminin kimyasal silah kullandığını öne sürdü

06 Eylül 2013 17:41

 

Avrupa Birliği savunma bakanlarının, Beşşar Esad rejiminin Suriye'de kimyasal silah kullandığı sonucuna vardığı bildirildi.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin savunma bakanlarının, AB dönem başkanlığını yürüten Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yaptığı toplantının ardından konuşan Litvanya Savunma Bakanı Juozas Olekas, "Rejimin kimyasal silah kullandığına dair çok sayıda gösterge var" dedi.

Hürriyet Planet’te yer alan habere göre, Şam yakınlarında geçtiğimiz ay yapılan saldırının ardından tüm mevkidaşlarının kimyasal silah kullanımını kınadığını ve "sorumlularının hesap vermesi gerektiğini" söylediğini belirten Olekas, buna rağmen verilecek cevap konusunda "bir dizi seçenek" olduğunu ifade etti.

İsminin açıklanmaması kaydıyla AFP'ye konuşan bir AB yetkilisi ise Esad rejimini hedef alacak olası bir askeri müdahaleye en büyük desteği veren ülkelerin başında Fransa ve Danimarka'nın geldiğini, İtalya ve İspanya'nın duruma daha şüpheci baktığını belirtti.

AB yetkilisi, "Yine de kimse eğer bir askeri müdahale olursa, bunu kınayacağını söylemedi" dedi.

ETİKETLER

avrupa birliğisuriyebeşşar esadkimyasal silah

İlgili Haberler

Ali Koç: Olimpiyat heyecanını yaşarken Suriye’de yaşananları önemsemiyorum

Koç: Bu bölgede yaşayan biri olarak bu heyecanın gerçekleşmesini istiyorum. Biz bunu kazanabilirsek ki İnşallah bunu kazanacağız

BM Suriye operasyonuna karşı; Obama her şeye rağmen müdahalede kararlı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon, 'Suriye'de her geçen gün sivil yaşamları kaybediyoruz. Taraflara daha fazla silah sevkıyatı yapmak sorunun çözümü değil. Askeri çözüm yok' dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24