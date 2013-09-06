Avrupa Birliği: Suriye'de Esad rejimi kimyasal silah kullandı

Avrupa Birliği savunma bakanlarının, Beşşar Esad rejiminin Suriye'de kimyasal silah kullandığı sonucuna vardığı bildirildi.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin savunma bakanlarının, AB dönem başkanlığını yürüten Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yaptığı toplantının ardından konuşan Litvanya Savunma Bakanı Juozas Olekas, "Rejimin kimyasal silah kullandığına dair çok sayıda gösterge var" dedi.

Hürriyet Planet’te yer alan habere göre, Şam yakınlarında geçtiğimiz ay yapılan saldırının ardından tüm mevkidaşlarının kimyasal silah kullanımını kınadığını ve "sorumlularının hesap vermesi gerektiğini" söylediğini belirten Olekas, buna rağmen verilecek cevap konusunda "bir dizi seçenek" olduğunu ifade etti.

İsminin açıklanmaması kaydıyla AFP'ye konuşan bir AB yetkilisi ise Esad rejimini hedef alacak olası bir askeri müdahaleye en büyük desteği veren ülkelerin başında Fransa ve Danimarka'nın geldiğini, İtalya ve İspanya'nın duruma daha şüpheci baktığını belirtti.

AB yetkilisi, "Yine de kimse eğer bir askeri müdahale olursa, bunu kınayacağını söylemedi" dedi.