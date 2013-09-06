BM Suriye operasyonuna karşı; Obama her şeye rağmen müdahalede kararlı

Suriye’de Beşşar Esad rejimine yönelik olası bir operasyonla ilgili konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Moon, “Her geçen gün sivil yaşamları kaybediyoruz. Taraflara daha fazla silah sevkıyatı yapmak sorunun çözümü değil. Askeri çözüm yok” dedi.

Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen G20 zirvesi çerçevesinde konuşan Ban, krizin çözümü için Cenevre 2 konferansının toplanmasını istedi.

Suriye'de insani krizin son dönem tarihin en büyük ölçekli olayı olduğunu belirten BM Genel Sekreteri, 100 binin üzerinde insanın öldüğünü, 4,25 milyon insanın ülke içinde, 2 milyon insanın da ülke dışında göçmen konumuna düştüğünü söyledi.

BM Genel Sekreteri Ban, Suriye'de insani yardım konusunda çalışan BM görevlilerinin ayrılmasını planlamadıklarını söyledi. Bölgede riskli duruma rağmen personelin kalmaya devam edeceğini belirten Ban, Suriye'de bulunan BM çalışanlarının 4 bin 500 civarında olduğu bilgisini verdi.

Obama ‘BM’ye rağmen müdahale’ dedi

Öte yandan, ABD Başkanı Barack Obama, Rusya’da yaptığı konuşmada BM’ye rağmen müdahale sinyali verdi. Obama, BM Güvenlik Konseyi’ni saldırı için ikna etmelerinin mümkün olmadığını söyleyerek "Artık sınırlı da olsa askeri bir müdahale gerekiyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi gündemde yer almadığı gerekçesi ile Suriye konusunun yemekte konuşulmasını istemişti. Petergof Sarayı’nda gerçekleşen akşam yemeğinde liderler söz alarak düşüncelerini dile getirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yemekte yaptığı konuşmada, Suriye konusunda artık harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Suriye’de Esad rejiminin kimyasal silah kullandığını, ellerinde yeterli deliller olduğunu kaydeden Obama, BM Güvenlik Konseyi’ni saldırı için ikna etmelerinin mümkün olmadığını söyledi ve “Artık sınırlı da olsa askeri bir müdahale gerekiyor” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in kendisi gibi düşünmediğini ifade eden Obama, “Bugüne kadar siyasi ve diplomatik olarak çözmeye çalıştık olmadı. Putin benim gibi düşünmüyor ama kimyasal silah kullanıldı. Elimizde sarin gazı kullanıldığına dair deliller var. İnsanlardan alınan numuneler var. Gösterebiliriz” şeklinde konuştu.

Obama “Güvenlik Konseyi’ni saldırı için ikna etmek mümkün değil. Bu norm çiğnenirse bütün normlar çiğnenecektir. Bu dünyayı daha tehlikeli hale getirecek. Esad sahada avantaj elde etmişken neden kimyasal silah kullansın diyenler var. Orada barış gösterisini yapanları öldüren de Esad’dı. Artık sınırlı bir müdahale yapmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.