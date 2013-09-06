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Dünya

FT: Erdoğan, ABD'nin Suriye kararına kızgın

Financial Times: Erdoğan bu sırada kamuoyunun görüşlerinden dolayı da sıkıntılı: son bir yıldır Türk kamuoyu Suriye'ye müdahale edilmesini desteklemiyor

06 Eylül 2013 11:35

Financial Times gazetesi, bugün yayınlanan bir haberde Türkiye'nin Amerika'nın Esad rejimine karşı "sınırlı" bir askeri müdahale yapılması planlarına kızdığını yazdı.

Gazete, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO müttefiklerinin "bariz kararsızlığına" sinirlendiğini ve Kosova'ya yapılan ve haftalar süren türden bir müdahale yapılması çağrısında bulunduğunu aktarıyor. Financial Times, Erdoğan'ın böyle bir müdahale durumunda Beşar Esad'ın devrileceğini söylediğini de yazdı.

Erdoğan'ın Amerika'nın önemli müttefiklerinden olduğunu ve Türkiye'nin Suriye'yle 900 kilometre uzunluğunda sınırı olduğunu hatırlatan haber şöyle devam ediyor: 

"Başbakan istenmeyen bir ikilemde. Kendisi sadece ülkesinin toprakları üzerinden silahların ulaştırıldığı muhaliflerin yanında Esad'a karşı bir tutum almakla kalmadı, Türkiye ayrıca –bir dizi ölümle sonuçlanan olayın da gösterdiği gibi- Suriye'de olanların sınırın ötesine taşmasından yaralanabiliyor.

Ama Ankara şimdiye kadar Washington'ı ikna edememiş gibi görünüyor.

Eski Türk diplomat Sinan Ülgen 'Türkiye'nin sözleriyle durumu değiştirme yeteneği arasında olan farkın ötesinde ülkenin çaresizliğiyle Suriye'de olanların olumsuz etkileri arasında da bir fark var.' diyor.

Ona göre askeri müdahalenin bir kerelik kısa bir müdahale olması durumunda Esad bundan eli kuvvetlenmiş çıkabilir.

Ülgen, 'Genel olarak Türkiye kendini zor bir durumda buluyor. Bu yüzden de konu Suriye olunca sesimizi yükseltiyoruz ve faaliyetlerimizi artırıyoruz.

Müdahale olmasa bile hassas bir konumdayız. Uluslararası toplum bunu daha zorlaştırmamalı. Müdahale sadece kozmetik bir operasyondan ibaret olmamalı.' diyor.

(…) Suriye'ye askeri müdahale yapılması olasılığı, gelişen pazarlardan paranın çekilmeye başladığı bir dönemde Türkiye'nin ekonomisine yardımcı olmuyor.

Ama Erdoğan bu sırada kamuoyunun görüşlerinden dolayı da sıkıntılı: son bir yıldır Türk kamuoyu Suriye'ye müdahale edilmesini desteklemiyor."

 

BBCTürkçe

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