Ali Koç: Olimpiyat heyecanını yaşarken Suriye’de yaşananları önemsemiyorum

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, Türkiye'nin Olimpiyat adaylığını değerlendirmek için bağlandığı haber bülteninde "Biz bu olayın (olimpiyatların) heyecanını yaşarken, Doların çıkması veya Suriye'de yaşananlara çok önem vermiyorum" dedi.

CNN Türk ekranlarında gün içinde yaşanan gelişmeleri ekran başındaki izleyicilere aktaran Nevşin Mengü, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç'la yaptığı telefon bağlantısında 2020 Olimpiyatlarıyla ilgili Arjantin'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Nevşin Mengü, programına telefonla bağlanan Ali Koç'a Gezi olayları ve son günlerde dolardaki artışın Türkiye 'nin şansını zorlayıp zorlamayacağına ilişkin bir soru yöneltti. Mengü'nün bu sorusu karşısında kısa süreli duraksayan Ali Koç, "Olimpiyatlarla ilgili gerçekleştirilecek yatırımlar uzun dönemli projeler ve bunlar zaten gerçekleştirilecek. Doların şu anda yükseliyor olmasının bu yatırımlarla ilgili hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Siz herhalde konulara olumsuz yaklaşıyorsunuz, olumsuz haber daha kıymetli oluyor" şeklinde yanıt verdi.

Ali Koç açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bir Türk, bir Müslüman olarak bu olayın gerçekleşmesini isteyen bir insanım. Çünkü ilk defa bir İslam ülkesine gelecek. Bu bölgede yaşayan biri olarak bu heyecanın gerçekleşmesini istiyorum. Biz bunu kazanabilirsek ki İnşallah bunu kazanacağız. O zaman spor anlayışımız da değişecek. Dolayısı ile Türk gençliğinin gelişimi de değişecektir. Biz bu olayın heyecanını yaşarken, Doların çıkması veya Suriye'de yaşananlara çok önem vermiyorum. Bahsettiğiniz diğer ülkelere baktığınızda onların yaşadığı olumsuzluklar Japonya ve İspanya'da yaşanan olumsuzluklar bizim yaşadıklarımızın çok ama çok ötesinde."