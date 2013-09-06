Rusya Batı’nın restini gördü: Müdahale olursa Suriye’ye destekleyeceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin sorusu üzerine 'olası bir saldırı durumunda' Suriye'ye gereken yardımları göndermeye devam edeceklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G20 zirvesi için bulunduğu St. Petersburg'da yaptığı açıklamada, bir soru üzerine saldırı durumunda Suriye 'ye gereken yardımları göndereceklerini söyledi. Putin, yardımları askeri ve ekonomik olarak açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ev sahipliğini yaptığı G-20 Zirvesi'nin sürdüğü St. Petersburg kentinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Putin, basın toplantısında bir gazetecinin "Suriye'ye bir saldırı durumunda yardım edecek misiniz?" şeklindeki sorusu üzerine, “Yardım edecek miyiz? Evet edeceğiz. Zaten şu an yardım yapıyoruz da... Biz silah gönderdik. Ekonomik anlamda da yardımlarımız olacak. İnsani olarak da yardımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kimse fikrinden taviz vermedi

Putin, Suriye konusunda kendisinin de Obama'nın ortak amacının uluslararası barışın sağlanması olduğunu ancak yapılan görüşmelerde kimsenin kendi fikrinden taviz vermediğini söyledi ve tüm ülkelerin uluslararası kurallara uyması gerektiğini ifade etti.

Suriye konusunda karar verilecek yerin St. Petersburg olmadığını belirten Putin, G-20'nin böyle bir özelliğinin de olmadığını ifade etti.

Putin, Suriye'deki kimyasal saldırının silahlı muhalifler tarafından yapıldığını iddia ederek, muhaliflerin bu saldırıyla dış müdahalenin yolunu açmayı hedeflediklerini ileri sürdü.