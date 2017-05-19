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AA: Sözcü’ye ‘FETÖ’ operasyonunda 2016 falı da var

Gazete, 2 Eylül 2016'da "Sözcü'yü susturmak istiyorlar" manşetiyle çıkmıştı...

19 Mayıs 2017 20:27

Anadolu Ajansı (AA) Sözcü gazetesine yönelik ‘FETÖ’ operasyonunda, soruşturma dosyasına 1 Ocak 2016 günü gazetede yayımlanan “2016 falınız” başlıklı haberin de girdiğini duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu’nun soruşturma dosyasında ayrıca 15 Temmuz 2016’da gazetenin internet sitesinde 16.25’te yayınlanan ‘Sözcü Erdoğan’ın buldu’ başlıklı haber de yer alıyor. İzmir muhabiri Gökmen Ulu’nun haberinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te tatil yaptığı otelin adres ve görüntüsü yer alıyordu. Kaynak: İşte Sözcü’ye soruşturmanın gerekçesi iki haber! 

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 4 isim hakkında 'FETÖ' adına suç işlemek suçlamasıyla operasyon başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine adreslerde gözaltı ve arama işlemi yapılmıştı. Gazetenin sahibi Akbay'ın Londra'da olduğu öğrenildi. Gazeteden yapılan ilk açıklamada, "Kimse merak etmesin Sözcü susmayacak. Bu ülkenin insanlarının vicdan sesi olmaya devam edecek" denilmişti.

Suçlamalar ne?

Savcılığın talebi üzerine, sulh ceza hakimliğince Sözcü’ye yöneltilen suçlamalar şöyle:

-"Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek",

-"Cumhurbaşkanına fiili saldırıyı kolaylaştırmak" ve

-"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyanı kolaylaştırmak."

 

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