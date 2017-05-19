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Star yazarından 'Sözcü' operasyonuna tepki

"15 Temmuz akşamı Anadolu Ajansı’nın geçmediği o 5 dakikalık ilk açıklamayı Gökmen Ulu internetten servis etti"

19 Mayıs 2017 17:39

İktidara yakın yayın politikasıyla bilinen Star gazetesinin yazarı Ardan Zentürk, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Sözcü’nün, imtiyaz sahibi Burak Akbay’ın da aralarında bulunduğu 4 çalışanı hakkında verilen gözaltı kararına tepki gösterdi.

Geçen günlerde, cumhuriyet.com.tr'de yer alan “İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper’i kamyon biçti” başlığı nedeniyle sitenin Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven’in tutuklandığını hatırlatan Zentürk, sosyal medya hesabında şu paylaşımları yaptı:

"Önce Oğuz Güven’in tutuklanmasını anlayamadım, şimdi de ‘Sözcü' operasyonunu. Sayın Bekir Bozdağ, bir bakıp aydınlatır mısınız? 15 Temmuz akşamı Anadolu Ajansı’nın geçmediği o 5 dakikalık ilk açıklamayı da ilk Gökmen Ulu internetten servis etti, şimdi ne oluyor? Yapılan işlerden kaygılıyım. Yargı sistemi içinde ne olduğunu bilmek durumundayız, şakası yok."

 

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