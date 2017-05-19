Star yazarından 'Sözcü' operasyonuna tepki

İktidara yakın yayın politikasıyla bilinen Star gazetesinin yazarı Ardan Zentürk, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Sözcü’nün, imtiyaz sahibi Burak Akbay’ın da aralarında bulunduğu 4 çalışanı hakkında verilen gözaltı kararına tepki gösterdi.

Geçen günlerde, cumhuriyet.com.tr'de yer alan “İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper’i kamyon biçti” başlığı nedeniyle sitenin Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven’in tutuklandığını hatırlatan Zentürk, sosyal medya hesabında şu paylaşımları yaptı: