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Sözcü'nün sahibi: Savcının 'firari' olduğum yolundaki açıklaması skandal!

"Doğru ve dürüst gazetecilik yaptığım için hedefteyim"

19 Mayıs 2017 16:34

Darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Sözcü Gazetesi İmtiyaz Sahibi Burak Akbay,  İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Fidan, "Sözcü gazetesinin yöneticileri hakkında, şu anda zaten firari, yakalama var. Gözaltı var. Soruşturma işlemleri devam ediyor" demişti.

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği halk oylaması sırasında Türkiye'ye gelip oy kullandığını açıklayan Akbay, şunları söyledi:

“Büyük kurtarıcımız, cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e ve onun çok sevgili annesine bile insafsızca dil uzatıldığı şu günlerde bana bu yapılanlar çok normal… Türkiye’nin en çok satan gazetesinin sahibi, sadece doğruları duyurmaya gönül vermiş bir ekibin ferdi olduğum için beni hedefe koydular. Biliyorum, doğru ve dürüst gazetecilik yaptığım için hedefteyim.  Savcının firari olduğum yolundaki açıklaması ise tam bir skandal. Referandum öncesi her Türk vatandaşı gibi oyumu kullanmak için Londra’dan İstanbul’a dönüp, vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Yani Türkiye’deydim… Referandumun ardından anneannem vefat etti. Yine Türkiye’ye geldim. Bu nasıl firarilik, anlamak mümkün değil.”

 

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