'FETÖ'ye yardım'la suçlanan Sözcü muhabiri 15 Temmuz gecesi Erdoğan ile yüz yüze görüşmüştü!

"FETÖ' adına suç işlemek" iddiasıyla hakkında gözaltı kararı çıkarılan Sözcü muhabiri Gökmen Ulu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Marmaris'te konakladığı villada yüz yüze görüşen gazetecilerden biriydi.

Sözcü gazetesinin, imtiyaz sahibi Burak Akbay ile muhabiri Gökmen Ulu'nun da aralarında bulunduğu 4 çalışanı hakkında bu sabah saatlerinde gözaltı kararı çıkarıldı. Bu kişilere "FETÖ/PDY üyesi olmamakla birlikte bu örgüt adına suç işlemek" suçlaması yöneltildi.

Erdoğan, 15 Temmuz gecesi dönemin Doğan TV Ankara Temsilcisi Hande Fırat aracılığıyla, "FaceTime" uygulamasını kullanarak CNN Türk canlı yayınına bağlanmış; vatandaşları "darbeye karşı sokağa çıkmaya" davet etmişti.

Söz konusu canlı yayının öncesinde Erdoğan, "darbeye karşı sokağa çıkın" çağrısını Marmaris'te konakladığı villada Sözcü, Anadolu Ajansı (AA), TRT, İhlas Haber Ajansı (İHA), Doğan Haber Ajansı (DHA) ve birkaç yerel gazetenin muhabir ve kameramanlarına yapmıştı. Erdoğan'ın burada yaptığı beş dakikalık açıklama, Sozcu.com.tr'de de yayınlanmış; ilgili habere "Erdoğan'ın FETÖ darbe girişimine karşı yaptığı ilk açıklama 'jammer' engeline takılmasaydı ilk kez Sözcü'den canlı yayınlanacaktı" notu düşülmüştü.

Gökmen Ulu, o gece yaşadıklarını 20 Temmuz 2016 tarihinde şöyle anlatmıştı:

"15 Temmuz gecesi darbe yurdun çeşitli şehirlerinden darbe kalkışması haberlerini duymamız üzerine, kameraman arkadaşım Kerim Uğur ile birlikte soluğu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tatil yaptığı villanın önünde aldık. Erdoğan, Marmaris'te, Grand Yazıcı Mares Otel ile Grand Yazıcı Turban Otel'in arasında kalan bir villada konaklıyordu. Otellerin sahibi olan işadamı Serkan Yazıcı'ya ait bu villada Erdoğan günlerdir tatil yapıyordu."

"Basın mensubu arkadaşlar ile birlikte villanın önünde beklemeye başladık. Sözcü muhabiri ve kameramanının yanı sıra AA, TRT, İHA, DHA, yerel Gündem gazetesi, Marmaris TV ve Kanal 48 muhabir ve kameramanları da oradaydı.

Saat tam 00:00'da Cumhurbaşkanlığı görevlisi Erdoğan'ın açıklama yapacağını belirterek biz basın mensuplarını villanın bahçesine davet etti. Kameralarımız ve fotoğraf makinelerimizi hazır ederek villanın kapısının önünde beklemeye başladık. Çok geçmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan kapıdan çıktı. Yanında damadı, Enerji Bakanı Berat Albayrak vardı."

"İlk açıklamasını bize yaptı"

"Erdoğan saat 00:10'da darbe kalkışması hakkında ilk açıklamasını yaptı. Açıklaması 5 dakika sürdü. Erdoğan açıklamasının ardından tek bir soru aldı. TRT Muhabiri'nin 'Bu gece burada mı kalacaksınız' sorusuna Erdoğan iki kez 'Hayır' cevabını verdi. Daha sonra tekrar villanın içine girdi."

"Açıklamanın tamamlanmasının ardından basın mensupları süratle görüntülerini haber merkezlerine yetiştirme telaşına girdi. Biz de villadan çıktıktan sonra Mares Otel önündeki otomobilimizin yanına geçerek kameramızdan 4G ile görüntüyü merkeze geçmek için çalışmaya başladık. Fakat görüntünün merkeze ulaşması mümkün görünmüyordu. Kameramanımız Kerim Uğur ile Sözcü TV video teknik servisi arasında telefon irtibatıyla birlikte 4G sistemi ile görüntüyü ulaştırma çabası yaşandı. 10 dakika boyunca defalarca deneme yapılmasına rağmen bölgede jammer olduğunu düşünerek şehir merkezindeki otelimize gitmeye karar verdik."

"Bu sırada ben telefon ile editörlerimizi arayarak Erdoğan'ın açıklamasından notları ilettim. Şehrin ana arterleri trafiğe kapatılmıştı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkış yapacağı için otelimize ulaşmamız geçiş güzergahlarının kapatıldığını, Marmaris'e karayolundan giriş-çıkışların da Cumhurbaşkanı şehirden ayrılana kadar durdurulduğunu öğrendik."

"Yarım saat sonra otelimizin kafe-restoran bölümünde kamera ve lap top bilgisayarımızı açtık. Bu sırada Erdoğan'ın ilk açıklamasının CNN Türk'te yayınlandığını ve bu yayının sozcu.com.tr'de de paylaşıldığını gördük. Ben Erdoğan'ın basın açıklamasında çektiğim fotoğrafları e-mail ile haber merkezi yetkililerimize ilettim. Ardından da we-transfer ile Erdoğan'ın açıklamasının yer aldığı 5 dakikalık videoyu gönderdim."