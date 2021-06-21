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Spor

A Milli Takım otobüsü üzerine “Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş” yazısı asıldı

21 Haziran 2021 09:27

A Milli Takım'ın kaldığı otelin önündeki takım otobüsünün üzerine “Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş yazısı asıldı.

EURO 2020'de A Milli Takım grupta oynadığı 3 maçta 3 mağlubiyet alarak turnuvaya erken veda etti.

Büyük umutlarla EURO 2020'ye giden ve gösterilen performans nedeniyle herkesin tepkisini çeken A Milli takımda maç öncesi takım otobüsüne bırakılan not sosyal medyayı salladı.

Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takım'ın kaldığı otelin önündeki takım otobüsüne "Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş" notuyla bir yazı bırakıldı.

Bu görüntü dün akşam A Milli Takım'ın 3-1 yenildiği maç sonrasında sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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