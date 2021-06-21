A Milli Takım otobüsü üzerine “Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş” yazısı asıldı

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>A Milli Takım'ın kaldığı otelin önündeki takım otobüsünün üzerine <em>“Fenerbahçe düşmanı <strong>Şenol Güneş</strong>”</em> yazısı asıldı.</p>\n<p>EURO 2020'de A Milli Takım grupta oynadığı 3 maçta 3 mağlubiyet alarak turnuvaya erken veda etti.</p>\n<p>Büyük umutlarla EURO 2020'ye giden ve gösterilen performans nedeniyle herkesin tepkisini çeken A Milli takımda maç öncesi takım otobüsüne bırakılan not sosyal medyayı salladı.</p>\n<p>Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takım'ın kaldığı otelin önündeki takım otobüsüne "Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş" notuyla bir yazı bırakıldı.</p>\n<p>Bu görüntü dün akşam A Milli Takım'ın 3-1 yenildiği maç sonrasında sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yer aldı.</p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/06/1624257592974-23123121215125.jpg" alt width="660" height="371" /></p>\n<hr />\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/turkiye-isvicre,960422" target="_blank" rel="noopener">EURO 2020'de "0" çeken A Milli Takım, turnuvaya veda etti</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN -<a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/senol-gunes-gruptan-cikmayi-hayal-ederken-bir-golu-bile-zor-bulduk,960442" target="_blank" rel="nofollow noopener"> Şenol Güneş: Gruptan çıkmayı hayal ederken, bir golü bile zor bulduk</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - </strong><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/italya-3-te-3-yapti-a-grubu-nu-gol-yemeden-lider-tamamladi,960436" target="_blank" rel="nofollow noopener"><strong>İtalya 3'te 3 yaptı, A Grubu'nu gol yemeden lider tamamladı</strong></a></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - </strong><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/merih-demiral-herkesten-ozur-diliyoruz-bazen-kelimeler-kifayetsiz-kaliyor,960439" target="_blank" rel="nofollow noopener"><strong>Merih Demiral: Herkesten özür diliyoruz, bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor</strong></a></p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/euro-2020/" rel="nofollow"><strong>EURO 2020 haberleri için tıklayın</strong></a>...</p>\n</body>\n</html>