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Dünya

Filistin'de 8 gün sonra gelen ateşkes sevinci

Göstericiler, 'El-Kassam, Gazze'den sana selam', 'Heniye, Gazze'den sana selam', 'Hamas, Fetih ve halk için birlik', 'Gazze, zafer kazandı' sloganları attı

22 Kasım 2012 09:55

İsrail'in 8 gün süren saldırılarının ardından ateşkes kararını kutlayan on binlerce Filistinli sokaklara döküldü.

İsrail'le Filistinli gruplar arasındaki ateşkes sonrası Gazze'deki Filistin Hükümeti'nin bugünü, resmi bayram kabul ederek, resmi tatil ilan ettiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin Hükümeti'nden yapılan açıklamada, 7 gün süren İsrail saldırılarının zafer ile sonuçlanması nedeniyle Gazze'de bugünün resmi bayram olarak kabul edildiği ve resmi tatil ilan edildiği kaydedildi.

Filistinlilerin ''Zafer'' olarak nitelendirdiği ateşkesin sağlanması, Gazze'de sevinçle karşılandı. Gazze'de havai fişekler atıldı, sokağa dökülen halk ellerinde Filistin bayrağı taşıdı.

 

'İsrail, Gazze'deki saldırılarını durduracak'

 

Bir hafta boyunca Filistin'in Gazze Şeridi bölgesine askeri operasyon düzenleyen İsrail ile bölgeyi kontrol eden Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi.

Anlaşmaya göre; İsrail, Gazze'deki saldırılarını durduracak ve Hamas, İsrail topraklarına yönelik saldırıları engelleyecek.

14 Kasım günü İsrail'in Hamas'ın askeri kanat sorumlusunu öldürmesiyle yoğunlaşan karşılıklı saldırılarda en az 157 kişi hayatını kaybetti.

Anlaşmanın yürürlüğe girdiği TSİ 21.00'e kadar patlama sesleri duyulmaya devam etti ama gelen haberler, ateşkesin ihlal edilmediği yönünde.

İsrail ordusunun Çarşamba günü Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 13 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail'in fiili başkenti Tel Aviv'de bir otobüse düzenlenen bombalı saldırıdaysa 3 kişi ağır yaralandı.

 

İsrail ve Hamas'tan ilk açıklamalar

 

Gazze kentindeki Filistinliler ateşkes haberini havaya ateş açarak kutluyor. İsrail polisi, ateşkes ilan edildikten sonra da Gazze Şeridi'nden roketler fırlatıldığını, boş araziye düşen roketlerin yaralanma veya zarara yol açmadığını kaydetti.

Ateşkesle birlikte İsrail, "Gazze Şeridi'ne kara, hava ve deniz yoluyla saldırılara son vererek, her türlü tecavüzden ve kişileri hedef almaktan" kaçınmayı kabul etti. Buna karşılık, "Tüm Filistinli grupların, roket ve sınır saldırıları dahil, İsrail'e yönelik saldırılarını sona erdireceği" belirtiliyor.

Hamas'ın siyasi lideri Halid Meşal, İsrail'in harekâtının "başırısızlıkla" sonuçlandığını öne sürdü.
Meşal, Hamas'ın temel taleplerini karşılayan anlaşma için Mısır hükümetine teşekkür etti.
Hamas liderinin söylediğine göre, Gazze Şeridi'ne Mısır'dan geçişe yenideni izin verilecek.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun makamından yapılan açıklamada ise ABD'nin telkiniyle, "daha fazla güç kullanma ihtiyacı ortaya çıkmadan önce durumu sakinleştirmek için Mısır'ın ateşkes teklifine bir şans verildiği" belirtildi.

 

Ateşkesi Clinton ve Amr duyurdu

 

Ateşkes açıklamasını, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile Kahire'de ortak bir basın toplantısı düzenleyen Mısır Dışişleri Bakanı Muhammed Kamil Amr yaptı. Hillary Clinton, ateşkesin yürürlükte kalabilmesi için Gazze'den roket saldırılarının durması ve genel bir sükûnetin sağlanması gerektiğini söyledi.

ABD'li bakan, bölgede istikrar için İsraillilerin ve Filistinlilerin güvenliğini, şerefini ve meşru özlemlerini göz önüne alan kalıcı çözümlere odaklanmak gerektiğini sözlerine ekledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ateşkes açıklamasından önce ABD Başkanı Barack Obama'yla görüştüğü belirtiliyor.

BM Güvenlik Konseyi, İsrail ve Hamas'tan "ateşkesin ciddi şekilde uygulanmasını" isterken, uluslararası topluma Gazze Şeridi'ne acil yardımda bulunma çağrısı yaptı. İsrail'de bulunan BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon "geniş ve uzun ömürlü bir ateşkes için birçok detayın somutlaştırılması gerektiğini" söyledi.

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Filistin'de 8 gün sonra gelen ateşkes sevinci

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