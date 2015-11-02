7 Haziran'da rekor kıran kadın milletvekili sayısı 1 Kasım'da 2011'in de altına düştü

1 Kasım seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre TBMM'de kadınların temsil oranı yüzde 13'le, 2011 seçimlerinin de gerisine düştü.

1 Kasım seçimlerinde 76 kadın parlamentoya girmeyi başarabildi. 2011’de 79 kadın milletvekilliği hakkı kazanmış, TBMM’deki kadın temsil oranı yüzde 14,3’e çıkmıştı. Bu oran 7 Haziran 2015 seçimlerinde 97 kadın milletvekiliyle yüzde 17’ye yükseldi.

Ancak TBMM bu oranı ancak 5 ay koruyabildi. 1 Kasım seçimlerinde AKP’de 31 kadın milletvekili seçilirken, HDP’de sayı 24’e düştü. Zete'deki habere göre, CHP’den 17 ve MHP’den 4 kadın vekil Meclis’e girdi. Bir önceki seçimlerde AKP 41, CHP 20, MHP 4, HDP 32 kadın vekili meclise taşımıştı.

1 Kasım seçimleri için, AKP’den 69, CHP’den 125 kadın, HDP’den 228, MHP’den de 76 kadın aday gösterilmişti.

7 Haziran-1 Kasım karşılaştırması ise şöyle:

HDP: 32 – 24

AKP: 41 – 31

CHP: 20 – 17

MHP: 4 – 4