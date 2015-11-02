Seçimden anket şirketleri de mağlup çıktı; en yakın tahmini A&G yaptı

Türkiye’nin yaklaşık 5 ay içerisinde ikinci defa gittiği sandıktan AKP tek başına iktidarı kazanarak çıktı.

7 Haziran’dan 22 araştırma şirketi 56 anket yayınladı.Anket sonuçlarında AKP’nin aldığı en yüksek oy oranı tahmini yüzde 47’de kalmıştı. 47 milyon 617 bin kişinin sandık başına gittiği 1 Kasım seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre ise AKP yüzde 49,4, CHP 25,4, MHP 12, HDP de 10,6 oy aldı. Bu oranlara en yakın tahmini A&G yaptı.

KONDA AKP için yüzde 41,7, Andy – AR 43,7, Gezici 43, Metropol 42,5, Perspektif 42,3, SONAR 40,5 tahminlerde bulunmuştu.

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır seçim sonuçlarının kendisi için sürpriz olduğunu belirterek, “AK Parti’nin 13 yıllık iktidarında her şeye rağmen toplumun yüzde 50’i halen bu partinin etrafında ise şapka çıkartacağız. AK Parti’nin 2011 yılında aldığı 21,5 milyon seçmene ulaşacağını düşünmüyordum. 20 milyon civarında seçmene ulaşacağını bekliyordum. Benim için de sürpriz oldu” dedi. Andy-Ar Genel Müdürü Fatih Acar anket tahminleri için özür diledi.

SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı da Twitter hesabından “Ciddi bir yanılgıydı. Araştırmalar bu sonucu bulamadı. Dip dalgası görülemedi. Tüm takipçilerimizden ve bize güvenenlerden özür diliyoruz" sözleriyle özür diledi.

AKP’nin tarihinde en yüksek oy oranı aldığı 1 Kasım öncesi KONDA, Andy – AR, Metropoll, Gezici, Perspektif, ORC, SONAR, AKAM, Konsensus, MAK, KamuAR, Argetus, Varyans, Kurd-Tek, Ada, Pollmark, TUSİAR, LRC, SAMER, Denge, Betimar, A&G anket şirketlerinin tahminleri şöyle:

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