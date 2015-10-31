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22 şirketin 7 Haziran'dan bugüne yaptığı 1 Kasım anketlerinden hangi sonuçlar çıktı?

İşte 22 şirketin yayınladığı 56 seçim anketi...

31 Ekim 2015 16:09

Rabia Çetin

Rabia Çetin / T24

22 anket şirketi 7 Haziran'dan bugüne, 1 Kasım erken seçimi için 56 anket yayınladı. 9 Haziran’dan bu yana yapılan anketler de AKP’nin aldığı en yüksek oy oranı yüzde 47'ye çıkarken en düşük oy oranı yüzde 38,0'de kaldı. 7 Haziran seçimlerinde baraj sorunu yaşayıp yaşamayacağı merak konusu olan HDP’nin 1 Kasım için yapılan tahminlerinde oy oranı en yüksek 14,83’e çıkarken en düşük tahmin yüzde 10,3 oldu. Oy yükseltme beklentisindeki CHP anketlerde en yüksek oran olarak yüzde 29,2'yi görürken en düşük oy oranı yüzde 25,1'de kaldı. MHP ise en yüksek oy oranı aldığı ankette yüzde 18,65'e çıkarken en düşük oy oranı 12,9 olarak tahmin edildi. 

7 Haziran seçimlerinde HDP sandıktan yüzde 13,1 ile barajı aşarak çıkarken AKP de 40,8 ile tek başına iktidar olamamıştı. CHP 24,9, MHP yüzde 16,2 oy almıştı. 

Seçimlerin hemen ardından 8 Haziran’dan itibaren KONDA, Andy – AR, Metropoll, Gezici, Perspektif, ORC, SONAR, AKAM, Konsensus, MAK, KamuAR, Argetus, Varyans, Kurd-Tek, Ada, Pollmark, TUSİAR, LRC, SAMER, Denge, Betimar, A&G anket şirkerleri 1 Kasım için anket yayınladı.

Peki, 7 Haziran’dan bugüne 1 Kasım için hangi sonuçlar çıktı?

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