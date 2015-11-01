AKP, oylarını 5 ayda yüzde 20 artırarak seçimden zaferle çıktı, tek başına iktidarı geri aldı

Türkiye, tek parti iktidarına imkan vermeyen 7 Haziran seçimlerinin ardından bir koalisyon ve azınlık hükümetinin de kurulamaması üzerine yaklaşık 5 ay sonra ikinci kez sandık başına gitti.

Resmi olmayan 1 Kasım seçim sonuçlarına göre, AKP, oy oranını 7 Haziran'a kıyasla yüzde 20 artırarak yüzde 49,4 oy oranıyla tek başına iktidar oldu ve yurt dışı oylarının dağıtılmasının ardından 317 milletvekili kazandı.

AKP, toplamda en yüksek oyunu bu seçimde aldı

AKP, 7 Haziran'daki toplamda 18,867,134 olan oyunu artırarak 23,278,556'ya çıkardı. AKP, 2011 genel seçiminde 21,399,082, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan 21,000,143 oy almıştı. 2010 referandumda ise "evet" diyenler 21,787,244'ü bulmuştu.

7 Haziran'da yüzde 24,95 oranında oy alan CHP, milletvekili sayısını iki koltuk artırarak yüzde 25,4 oranında oy aldı. CHP, oylarını toplamda sadece yaklaşık 480 bin artırabildi.

HDP, 7 Haziran'da aldığı oyların yaklaşık 1,5 milyonunu kaybetmesine rağmen Meclis'in 3. partisi oldu. Bir önceki seçimde 80 koltuk kazanan HDP, 56 milletvekiliyle parlamentoda temsil edilecek.

MHP, oran karşılaştırmasında HDP'den daha yüksek oy alarak yüzde 12'yi buldu. Ancak oy dağılımı nedeniyle Meclis'teki temsili 40 milletvekiliyle sınırlı kaldı.

Katılım oranının yüzde 87,5 seviyesinde olduğu seçimde, 54 milyon 702 bin seçmenden, yaklaşık 47 milyon 844 bini oy kullanırken geçerli oy sayısı 46,160,933 oldu.

1 Kasım milletvekili seçiminde Türkiye’de açılan sandıklardan gelen sonuçlar şöyle:

Anadolu Ajansı verilerine göre

Açılan sandık: % 100

AKP: % 49,4

CHP: % 25,4

MHP: % 12

HDP: % 10,6

Diğer: % 2,6

Anadolu Ajansı'nın sonuçlarına göre AKP'nin kazandığı milletvekili sayısı 317, CHP'nin 134, MHP'nin 40, HDP'nin 59.