Partiler 7 Haziran'da hangi ilde yüzde kaç oy almıştı?

7 Haziran 2015 seçimlerinde koalisyon kurulamaması üzerine Türkiye, yaklaşık 5 ay sonra yeniden sandık başına gitti. 7 Haziran'da yüzde 40,87 oy alan AKP 258, yüzde 24,9 oy alan CHP 135, yüzde 16,2 oy alan MHP 80, yüzde 13, 1 oy alan HDP ise ilk kez barajı geçerek 80 milletcekili çıkarmıştı.

Bir önceki seçimde yüzde 83’lerde olan katılımın, son araştırmalara göre yüzde 90’ların üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Seçimlerde 45 milyon 119 bin 570 seçmen yurtiçi, 918 bin 311 seçmen yurtdışı, 123 bin 168 seçmen ise gümrük kapılarında oy kullandı.

Sonuçlara göre; 2011'de yüzde 49.8 oyla 327 milletvekili çıkaran AKP, yüzde 40.87'ye geriledi. 258 milletvekilinde kalarak tek başına iktidarı kaybetmişti.

Oyları 2011’e göre 0.9 puan düşen CHP'nin vekil sayısı 135'ten 132'ye inmişti.

Türkiye genelinde yüzde 16.4 oranında oy alan MHP 80 milletvekili ile meclise girmeye hak kazanırken 2011 seçimlerinde yüzde 13 oy alarak 53 milletvekili çıkarmıştı.

Bağımsız adaylarla girdiği 2011 seçiminde yüzde 6.5 oranıyla 35 milletvekili çıkaran HDP bu kez yüzde 13.1 oy aldı. Barajı geçen HDP 80 milletvekiline ulaşmıştı.

Partilerin 7 Haziran'da il il aldıkları sonuçlar şöyle: