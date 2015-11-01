KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Benim için sürpriz oldu

KONDA Genel Müdürü ve T24 yazarı Bekir Ağırdır, seçim sonuçlarına dair yaptığı değerlendirmede AKP’nin 2011 yılında ulaştığı 21,5 milyon seçmene yeniden ulaşacağını düşünmediğini söyleyerek, “Benim için de sürpriz oldu” dedi.

NTV’de seçim sonuçlarını değerlendiren Ağırdır, açılan sandık oranına göre AKP’nin yeniden tek başına iktidarı kazandığını söyledi. Son 5 ayda yaşananların bu durumu etkilediğini belirten Ağırdır, “Bu sadece siyasi taktik meselesi değil. Seçmen tercihini yine Tayyip Erdoğan’dan yana kullandı. Erdoğan’ın manevi gücü seçmeni yeniden etkiledi” diye konuştu.

“Seçmene şapka çıkartacağız”

Son seçim anketinde AKP’nin alacağı oy oranını yüzde 41,7 olarak tahmin eden KONDA’nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, şu değerlendirmede bulundu:

“Son 5 ayda terör sorununun, dış politikadaki sorunlar, ekonomik kriz, güvenlik sorunları gibi tüm sorunların hepsinin aynı tabloda yer alması seçmenin 7 Haziran’dan sonra evine döndüğünü gösteriyor. AK Parti’nin 13 yıllık iktidarında her şeye rağmen toplumun yüzde 50’i halen bu partinin etrafında ise şapka çıkartacağız. AK Parti’nin 2011 yılında aldığı 21,5 milyon seçmene ulaşacağını düşünmüyordum. 20 milyon civarında seçmene ulaşacağını bekliyordum. Benim için de sürpriz oldu.”

“HDP’ye oy kaybettiren PKK oldu”

AKP’nin 81 ilde oylarını arttırdığına dikkat çeken Ağırdır, HDP’nin Doğu ve Güneydoğu’da oy kaybetme sebebinin PKK olduğunu söyledi. HDP’nin 7 Haziran seçim sonuçlarının PKK’yı da rahatsız ettiğini savunan Ağırdır, “PKK, HDP ile tarihi bir fırsatı kaçırdı. PKK 7 Haziran’dan bölgede özerklik ve kanton ısrarı Kürt seçmenin HDP’ye açtığı krediyi geri kapatmasına ve yeniden AK Parti’ye dönmesine sebep oldu” diye konuştu.