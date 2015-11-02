Avrupa'dan ilk seçim değerlendirmesi

Avrupa Parlamentosu'nda

Yeşiller Grubu Başkanı Reinhard Bütikofer, Türkiye'deki

seçim sonuçlarını değerlendiren ilk Avrupalı politikacı oldu.

Bütikofer yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki sürpriz seçim

sonuçlarını

dikkatle değerlendirmesini istedi. Bütikofer, “Bu sürpriz sonucun kendi boyutları

içinde oradaki anketlerin yanlış bir tahminin sonucu mu yoksa manipülasyon sonucu

mu oluştuğuna tam olarak bakılmalı” dedi.

Bütikofer, ayrıca AB'den

Ankara ile daha iyi bir işbirliği oluşturulmasını ancak AB'nin

kendi bakış açısına göre işlemeyen durumları da açıkça belirtmesini istedi.

“Polis devleti metotlarına yönelik eleştiriler ve basın özgürlüğündeki eksikliklere

yönelik eleştiriler açıkça ifade edilmeli” şeklinde konuşan Bütikofer, AKP'nin üçte

ikilik çoğunluğa ulaşamamış olmasını ise Erdoğan için bir yenilgi olarak nitelendirdi.

Bütikofer, “Erdoğan stratejik hedefine görüldüğü kadarıyla ulaşamadı. Yani

kendisini

anayasa değişikliğiyle yeni bir sultan dönüştürmeye” ifadelerini kullandı.