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Dünya
Deutsche Welle

Avrupa'dan ilk seçim değerlendirmesi

Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu Başkanı Bütikofer, AB'den Türkiye'deki seçimleri dikkatle değerlendirmesini istedi.

02 Kasım 2015 01:43

Avrupa Parlamentosu'nda
Yeşiller Grubu Başkanı Reinhard Bütikofer, Türkiye'deki
seçim sonuçlarını değerlendiren ilk Avrupalı politikacı oldu.
Bütikofer yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki sürpriz seçim
sonuçlarını
dikkatle değerlendirmesini istedi. Bütikofer, “Bu sürpriz sonucun kendi boyutları
içinde oradaki anketlerin yanlış bir tahminin sonucu mu yoksa manipülasyon sonucu
mu oluştuğuna tam olarak bakılmalı” dedi.
Bütikofer, ayrıca AB'den
Ankara ile daha iyi bir işbirliği oluşturulmasını ancak AB'nin
kendi bakış açısına göre işlemeyen durumları da açıkça belirtmesini istedi.

“Polis devleti metotlarına yönelik eleştiriler ve basın özgürlüğündeki eksikliklere
yönelik eleştiriler açıkça ifade edilmeli” şeklinde konuşan Bütikofer, AKP'nin üçte
ikilik çoğunluğa ulaşamamış olmasını ise Erdoğan için bir yenilgi olarak nitelendirdi.

Bütikofer, “Erdoğan stratejik hedefine görüldüğü kadarıyla ulaşamadı. Yani
kendisini
anayasa değişikliğiyle yeni bir sultan dönüştürmeye” ifadelerini kullandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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