Dünya medyasında 1 Kasım: Türkiye’ye taziyede bulunmak gerekir!

Türkiye'deki yapılan 1 Kasım seçimleri AKP'nin kesin galibiyeti ile sonuçlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 49 dolayında oy alan AKP, tek başına iktidar olmaya yetecek çoğunluğu da sağlamış oldu. CHP 7 Haziran seçimlerine göre oy oranını korurken HDP ve MHP ciddi oy kaybı yaşadı. Seçim sonuçlarına Alman gazeteleri de geniş yer ayırdı. Die Welt gazetesindeki yorumda, Türkiye'ye 'taziye dilekleri iletmek' gerektiği görüşünü savundu.

Gazete şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin bir parça da olsa işler bir demokrasi olması arzu edilirdi. Çünkü böyle olsaydı, İslamcı - muhafazakâr AKP seçim galibiyeti nedeniyle tebrik edilirdi. İşler bir demokraside bir cumhurbaşkanı, anayasal yetkilerini bu denli aşmaz, ülkedeki medyanın büyük bir bölümünü iktidardaki parti için propaganda aracına dönüştürmezdi. Öyle ya da böyle işleyen bir demokraside, seçmenler bunu ve daha fazlasını sineye çekmezdi. O yüzden, Türkiye'ye bu kara gün nedeniyle taziye dilekleri iletmek gerekir. Zira Türk demokrasisinin gelecekte daha iyi işleyeceği ve ülkenin barış ve huzura ereceği yönünde hiçbir işaret yok."

Süddeutsche Zeitung gazetesinde ise muhalefetin güçlü bir rakip olamadığı eleştirisine yer veriliyor:

"Uluslararası alanda AKP hükümeti Türkiye'yi tecride sürükledi. AKP Batı'nın ilgisini üzerinde toplayabiliyor çünkü 2 milyondan fazla mülteciyi baskı aracı olarak kullanıyor. Buna rağmen, çok sayıda AKP seçmeni ülkeyi, yönetmesi için AKP'ye teslim ediyor. Bu, seçmenlerin bir sorunu olduğu anlamına gelmiyor, muhalefetin sorunlu olduğuna işaret ediyor. Ne kadar bölünmüş olsa da muhalefet Erdoğan'ın iktidar politikaları bir kenara bırakıldığında, seçmenlere bir perspektif sunamadı. Kürt yanlısı HDP, bir Türkiye partisi olmaktan çok uzakta. Erdoğan başta kalacak; şimdilik."

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesindeki yorumda AKP iktidarının geleceği ele alınıyor:

"AKP'de hiç kimse tek başına Erdoğan'ın karşısına çıkabilecek kadar güçlü değil. Fakat eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başını çekeceği ve Erdoğan'ın bir dönem danışmanlığını yapan Bülent Arınç'ın da dâhil olduğu bir grup bu mücadeleye girişebilir. Şayet buna cesaret edemezlerse, AKP şimdiye kadar olduğundan daha fazla iktidar hırsına kapılarak sefil bir duruma düşecektir. Bu yolda AKP epey yol aldı. Seçimden sonra AKP'nin bu tehlikeli yola devam edeceği endişesi hâkim."

Nürnberger Zeitung gazetesindeki yorumda ise Türkiye'nin mülteci krizindeki rolü irdeleniyor:

"Türkiye olmadan, mevcut mülteci krizine bir çözüm bulmak imkânsız. Erdoğan, ülkesinin sınırlarının açık kalmasını sağladı, üstelik sadece Suriye'den gelen savaş mültecilerine değil, Pakistan'dan, Afganistan'dan, Bangladeş'ten gelen mültecilere de... Şimdi sınırları yeniden kapatma gücü de Erdoğan'ın elinde. Bunu, iki hafta önce Erdoğan'la İstanbul'da görüşen Başbakan Angela Merkel de sezdi."

Wall Street Journal: Büyük sürpriz

ABD'de yayımlanan Wall Street Journal, 1 Kasım genel seçimlerinden yüzde 49,14 oy oranına ulaşarak 316 milletvekili çıkaran AKP'nin büyük bir sürpriz yaparak yeniden ülkeyi tek başına yönetmek için iktidara döndüğünü yazdı.

Wall Street Journal gazetesi ve İngiltere'de yayın yapan Financial Times gazetesi, AKP'nin Türkiye'deki genel seçimlerden yüzde 49,14 oy oranına ulaşarak 316 milletvekili çıkarmasının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın daha fazla yetki umudunu dirilttiği yorumunu yaptı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Wall Street Journal, AKP'nin büyük bir sürpriz yaparak yeniden ülkeyi tek başına yönetmek için iktidara döndüğünü yazdı.

Gazete yazısında AKP'nin yüzde 50'ye yakın oy alarak dört temel noktada avantaj yakaladığını vurguluyor:

Cumhurbaşkanı yetkilerinin artırılmasının önünün açılması,

Muhalefet partilerinin önemli ölçüde zayıflatılması,

Ekonomiye darbe vuran koalisyon görüşmelerinden kurtulunması, Türkiye'den IŞİD'e karşı daha kararlı duruş bekleyen Batılı müttefiklere karşı Erdoğan'ın daha fazla güç elde etmesi.

Haberde "Sonuçlar, AKP'nin ve Erdoğan'ın verdiği 'Artan güvenlik sorunlarını sadece tek parti iktidarı çözebilir' mesajının 7 Haziran'da partiye sırtını dönen seçmende karşılık bulduğunu gösteriyor" deniyor.

FT: Erdoğan'ın taktiksel başarısı

"Erdoğan zaferin eşiğinde" başlığını kullanan Financial Times gazetesi ise seçimler sonrası ilk sonuçların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçime gitme taktiğinin başarısını gözler önüne serdiğini yazdı.

Gazeteye konuşan ABD'nin eski Ankara büyükelçilerinden Ross Wilson, "Erdoğan için ve Erdoğan'ın görmek istediği Türkiye için çok şey risk altındaydı, özellikle de başkanlık sistemi" yorumunu yaptı.

New York Times:

Erdoğan daha milliyetçi bir duruşa yöneldi

New York Times'ın "Erdoğan'ın partisi Türkiye'de yeniden parlamento çoğunluğunu kazandı" başlıklı haberinde, 1 Kasım seçimlerinin sonuçlarının, partisi 2002'den bu yana dört seçim kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan için önemli bir zafer olduğu belirtildi.

"Bu zaferin aynı zamanda Sayın Erdoğan'ın, daha milliyetçi bir duruşa yönelen" ve Güneydoğuda PKK'ya karşı "daha sert bir çizgi benimseyen seçim stratejisini de geçerli kıldığı" ifade edilen haberde, AK Parti'nin artırdığı oyların büyük bölümünün MHP'den geldiğinin tahmin edildiği bildirildi.

Stratejik İletişim Merkezi Direktörü Suat Kınıklıoğlu'nun "Kumar işe yaramış gibi görünüyor" şeklindeki yorumuna yer verilen haberde, eski bir AK Parti milletvekili olan Kınıklıoğlu'nun zaman içinde Erdoğan'ın politikalarına sert eleştiriler getirmeye başladığı belirtildi. Haberde Kınıklıoğlu'nun seçim sonuçlarını "AKP için büyük başarı" diye nitelediği aktarıldı.

Associated Press: Davutoğlu zafer ilan etti

Amerikan ajansı Associated Press (AP) "Türkiye'deki seçimlerin ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu partisinin zaferini ilan etti" başlığını attı.



AP sabah saatlerinde geçtiği haberinde, “Türkler, iktidar partisinin son 13 yıldır elinde bulundurduğu parlamento çoğunluğunu tekrar sağlayıp sağlayamayacağını belirleyecek kritik seçimler için sandığa gidiyor” ifadesine yer vermişti.

1 Kasım BBC'nin manşetinde

İngiliz yayın kuruluşu British Broadcasting Corporation (BBC) internet sitesinin manşetinden duyurduğu haberde, "Oyların çoğu sayıldı, Türkiye'nin iktidarı Adalet ve Kalkınma Partisi, kritik seçimlerde, parlamento çoğunluğunu sağlayacak gibi görünüyor" ifadesine yer verdi. BBC hem televizyon yayınında hem de internet sitesinde 1 Kasım seçimlerine geniş yer verdi.

Guardian: Sonuçlar Türkiye'yi şoke etti

İngiltere'nin saygın gazetelerinden Guardian internet sitesinin manşetine taşıdığı 1 Kasım seçimlerini "Türkiye'nin şoke eden seçim sonuçlarına göre; iktidardaki AK Parti 'büyük zafer'e gidiyor" başlığını kullandı. Haberde, "Sol kanattaki HDP ise yüzde 10 barajını aştı" ifadesi yer aldı.

Gazete kesin olmayan seçim sonuçlarının belli olmasıyla AK Parti'nin çoğunluğu kazanarak iktidara dönüdüğünü yazdı.