7 Haziran’da kaç kişi oy kullanacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, bugün itibariyle yurt içinde 53 milyon 765 bin 231, yurt dışında ise 2 milyon 867 bin 658 seçmen bulunduğunu bildirdi. Yurt dışında 54 ülke ve 112 temsilcilikte sandık kurulacak.

YSK'nın seçim yönetme görevinin yanında yargı görevi bulunduğuna da işaret eden Güven, seçim yargısı konusunda yüksek mahkeme görevini üstlenen YSK kararlarının kesin olduğunu, bu kararlar aleyhine hiçbir mercie başvurulamayacağını vurguladı.

AA’nın haberine göre, YSK'da son milletvekili genel seçiminde en çok oy alan siyasi parti temsilcileriyle TBMM'de grubu bulunan siyasi parti temsilcilerinin de görev aldığını anlatan Güven, siyasi parti temsilcilerinin YSK'daki tüm komisyon çalışmalarında yer aldığını, kararların alındığı kurulda da önemli katkı sağladıklarını söyledi.

Güven, siyasi parti temsilcilerinin kurul üyelerinin eriştiği tüm bilgi ve belgelere erişmelerinin de mümkün olduğunu bildirdi.

‘Seçimler şeffaf ve denetlenebilir’

Seçimler şeffaf ve denetlenebilir şekilde yapıldığını ifade eden Güven, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Cumhurbaşkanı seçimi sonrasında yayımladığı raporunda, mevzuata ilişkin tenkitlerde bulunmakla birlikte seçmen kütüklerinin güvenilir olduğunu ve seçimin profesyonelce yürütüldüğünü bildirdiğini aktardı.

Seçimlerde yarışanların da seçimleri yapanların da siyasi partiler ve bağımsız adaylar olduğunu dile getiren Güven, seçimlerin temelini oluşturan 7 kişilik sandık kurullarının 5'inin siyasi parti temsilcilerinden oluştuğunu anlattı.

Seçimlerin siyasi partiler eliyle şeffaf olarak yapıldığını yineleyen Güven, süreçteki zincirin tüm halkalarında siyasi parti temsilcilerinin bulunduğunu vurguladı.

‘54 ülke ve 112 temsilcilikte sandık kurulacak’

Seçmen ve sandık sayılarına ilişkin olarak da bilgi veren Güven, şunları kaydetti:

" Bugün itibariyle yurt içinde 53 milyon 765 bin 231, yurt dışında 2 milyon 867 bin 658 seçmenimiz vardır. Yurt içinde tahmini sandık sayımız da 172 bin 687'dir. 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı seçiminden sonra 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimine kadar 18 yaşını dolduran yurt içinde 1 milyon 47 bin 192, yurt dışında 56 bin 66 yeni seçmenimiz oy kullanacaktır. Yurt dışında 54 ülke ve 112 temsilcilikte sandık kurulacaktır. 38 temsilcilikte 1 gün, 20 temsilcilikte 2 gün, 12 temsilcilikte 3 gün, 2 temsilcilikte 4 gün, 1 temsilcilikte 10 gün, 7 temsilcilikte 16 gün, 32 temsilcilikte 24 gün süreyle oylama yapılacaktır."

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işleminde randevu sisteminin kaldırıldığını hatırlatan Güven, vatandaşların kayıtlı oldukları temsilcilikte açıklanan günlerde istedikleri sandıkta oylarını kullanabileceklerini söyledi.

Vatandaşların seçime yönelik tüm bilgileri www.ysk.gov.tr internet adresinden öğrenebileceğini, "444 9 975" numaralı çağrı merkezinin de vatandaşlara 7 gün 24 saat hizmet verdiğini dile getiren Güven, vatandaşların bilgilendirilmesi için kamu spotları hazırlandığını, yurt içi ve yurt dışına bir milyonu aşkın broşür ve afiş dağıtıldığını kaydetti.