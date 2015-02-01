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YSK, Genel Seçimler'e girecek partileri belirledi

YSK'nın Resmi Gazete'de yer alan kararına göre, 31 parti seçimlere katılabilecek

01 Şubat 2015 10:04

Yüksek Seçim Kurulu, 7 Haziran'da yapılacak 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partileri belirledi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 7 Haziran'da yapılacak 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partileri belirledi.

YSK'nın Resmi Gazete'de yer alan kararına göre, 31 parti seçimlere katılabilecek. 

YSK'nın kararında, genel seçimlerin 7 Haziran'da yapılacağı hatırlatılarak, siyasi partilerin milletvekili, belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az 6 ay önce teşkilat kurmaları ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gruplarının bulunması gerektiği kaydedildi.

25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partiler şöyle:

1- Adalet ve Kalkınma Partisi, 2- Alternatif Parti, 3- Anadolu Partisi, 4- Bağımsız Türkiye Partisi, 5- Büyük Birlik Partisi, 6- Cumhuriyet Halk Partisi, 7- Demokrat Parti, 8- Demokratik Gelişim Partisi, 9- Demokratik Sol Parti, 10- Doğru Yol Partisi, 11- Emek Partisi, 12- Genç Parti, 13- Hak ve Adalet Partisi, 14- Hak ve Eşitlik Partisi, 15- Hak ve Özgürlükler Partisi, 16- Halkın Kurtuluş Partisi, 17- Halkın Yükselişi Partisi, 18- Halkların Demokratik Partisi, 19- Hür Dava Partisi, 20- İşçi Partisi, 21- Liberal Demokrat Parti, 22- Merkez Parti, 23- Millet Partisi, 24- Millet ve Adalet Partisi, 25- Milliyetçi Hareket Partisi, 26- Muhafazakar Yükseliş Partisi, 27- Özgürlük ve Dayanışma Partisi, 28- Saadet Partisi, 29- Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi,  30- Türkiye Komünist Partisi, 31- Yurt Partisi.

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