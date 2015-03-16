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YSK’dan dolandırıcılık uyarısı

YSK: Vatandaşlarımızın dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları gerekmektedir

16 Mart 2015 22:21

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, YSK'nın logosu ve ‘uydurma’ bir daire başkanlığı adı kullanılarak seçmenlerin yanıltılmaya ve ekteki internet bağlantı adresine yönlendirildiğini belirterek, "Kurumumuzca seçmen bilgileri, e-posta yöntemi ile talep edilmemektedir. Bu nedenle bu e-postalara itibar edilmemesi, hiçbir bağlantıya tıklanmaması önem arz etmektedir" uyarısında bulundu.

Güven, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle son birkaç gündür seçmen listelerinin askıya çıkarılmasını fırsat bilen kötü niyetli kişilerin, YSK adına vatandaşların adres bilgilerinin kontrolüne yönelik e-posta gönderdiklerinin tespit edildiğini bildirdi.

Güven, açıklamasında, "YSK'nın logosu ve uydurma bir daire başkanlığı adı kullanılarak seçmenler yanıltılmaya ve 'ekteki' internet bağlantı adresine yönlendirilmektedir. Kurumumuzca seçmen bilgileri, e-posta yöntemi ile talep edilmemektedir. Bu nedenle bu e-postalara itibar edilmemesi, hiçbir bağlantıya tıklanmaması önem arz etmektedir" ifadesini kullandı.

Seçmenlerin, yurtiçi veya yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup  olmadıklarını YSK'ya ait  www.ysk.gov.tr internet adresinden sorgulayabileceklerini, 14-27 Mart arasında muhtarlıklardan askıya çıkarılan listelerden de kontrol edebileceklerine işaret eden Güven, ayrıca "444 9 975" numaralı çağrı merkezine ulaşıp kayıtlarının olup olmadığını öğrenebileceklerini, 7 Haziran 2015'de yapılacak 25. dönem milletvekili genel seçimi ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabileceklerini bildirdi.

Sadi Güven, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Bir banka veya resmi bir kurumdan geliyormuş gibi hazırlanan web  sayfası veya e-posta yardımıyla (phishing-yemleme saldırıları)  bilgisayar  kullanıcıları sahte sitelere yönlendirilmekte, arka planda çalışan uygulamalar ile bilgisayar kullanıcısının kimlik veya adres bilgileri, kullanıcı hesap numaraları, kullanıcı şifreleri ve parolaları, kredikartı numaraları, internet bankacılığında kullanılan kullanıcı kodu ve şifreleri vb. bilgileri çalınmaktadır.

Bu tip yemleme saldırılarına karşı alınması gereken güvenlik önlemleri şöyle:

Bilgisayarınızın güncellemelerinin yapılması ihmal edilmemelidir. Ayrıca güncel ve kaliteli bir antivirüs programı da kullanılmalıdır. Gelen e-postanın kimden geldiğinden emin değilseniz dikkate almayınız. Unutmayın hiçbir kurum veya kuruluş mail yoluyla sizden kişisel bilgilerinizi istemez ve doğrulatmaz. Vatandaşlarımızın dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları gerekmektedir."

Açıklamada, yer verilen sahte e-posta iletisi şöyle:

 "Sayın ??

?????? adresinde ikamet ettiğiniz ve ????.. Muhtarlığına bağlı olduğunuz görülmektedir. 7 Haziran 2015 Genel Seçim dolayısıyla ????????????. Muhtarlığında seçmen askı listeleri 14.03.2015 cumartesi günü askıya çıkıyor 27.03.2015 cuma saat 16:30 da askıdan iniyor. Bu süre zarfında ilgili muhtarlığa ekte istenilen bilgilerin gönderilmesini talep ediyoruz.

Not-1: 7 Haziran seçmen bilgileriniz ekte bulunmaktadır. Lütfen bilgilerini kontrol ediniz     

Not-2: Ayrıca dosya sadece bilgisayar ortamında açılmaktadır.

YSK Seçmen Bilgilendirme Daire Başkanlığı"

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