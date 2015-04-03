YSK'nın sandık kurulu üyelerine 'eğitim sertifikası' uygulaması tartışmaya yol açtı

Genel seçimlerde görev alacak sandık kurulu üyelerine yönelik düzenlenecek eğitimler tartışmaya yol açtı. YSK eğitimlere katılmanın zorunlu olmadığını söylese de sendikalar eğitimlerin hükümete yakın Memur Sen üyelerine verildiğini iddia ediyor.

Millet gazetesinin haberine göre, il ve ilçelerde bulunan halk eğitim merkezlerinde düzenlenecek 8 saatlik eğitime katılan ve sertifika alanlar sandıkta ‘tercihen’ görevli olabilecek. Eğitimlere sandık görevlisi olmak için müracaat eden herkes katılabileceği gibi belli bir diploma derecesi de aranmayacak. Ancak bu eğitimlerden şimdiye kadar sadece Memur Sen üyeleri haberdar edilmiş. Hatta bazı illerde gerekli duyuru yapılmadan ‘deneme’ eğitimleri düzenlenip katılımcılara sertifikaları bile verilmiş. Olayı öğrenen sendika ve siyasi parti temsilcileri ayağa kalktı. Temsilciler bir yandan illerdeki halk eğitim merkezlerini soru yağmuruna tutarken diğer yandan Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu. YSK, eğitime katılma zorunluluğunun olmadığını yazılı olarak beyan etse de 1 Nisan’da sona eren eğitim başvurularının 10 Nisan’a kadar uzatıldığı öğrenildi.

‘Tezgah kurmaya çalışıyorlar’

Konuyla ilgili görüşüne başvurulan MHP İstanbul Milletvekili Aday Adayı ve Türk Eğitim Sen eski İstanbul Şube Başkanı Hanefi Bostan, seçimlerde görev alacaklara eğitim verileceğinden yeni haberdar olduklarını söyledi. Bostan, “Olayı duyar duymaz arkadaşlarımızı Türkiye’nin her yerindeki halk eğitim merkezlerine yönlendirdik. Bazıları ‘Kontenjan dolu, sizi alamayız’ demiş. Ama kurslara katılmak için epey zorladık. Eğer kayıt yapılmazsa tutanak tutacağımızı söyledik. Sonunda başvuru süresini uzattırmayı başardık” dedi. Devlet memurlarının özellikle de öğretmenlerin yüzde 90’ının bu eğitimlerden haberdar olmadığını vurgulayan Bostan, “Sandıkları Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) üyelerine vermeye çalışıyorlar. Tezgah kurmaya çalışıyorlar. Bunları yıkacağız” diye konuştu.

‘Şaibeli bir durum var’

Sandık başkanı ve görevlilerinin eğitimleriyle ilgili olarak Ordu ve Manisa’dan şikayetler aldıklarını ifade eden Eğitim Sen Genel Başkan Kamuran Karaca ise karmakarışık bir uygulamayla karşı karşıya olduklarını vurguladı. “Sandık başkanlarının eğitimlere katılanlar arasından seçileceği söyleniyor. Ancak eğitimle ilgili duyuru yok. Şaibeli bir durum söz konusu. Bugüne kadar sandık başında ağırlıklı olarak memurlar görev alıyordu. Söz konusu bu uygulamayla bu da ortadan kalkmış olacak” dedi.

‘Seçime müdahale olur!’

Açıklamalarda bulunana MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da sandık başkanı ve görevlilerine yönelik yapılacak eğitimden haberdar olduklarını söyledi. Konuyla ilgili olarak MHP’nin YSK’ya başvuruda bulunduğunu belirten Vural, YSK’nın kendilerine sandıkta görev almak için bu eğitimlere katılmanın zorunlu olmadığını yazıyla bildirdiğini ifade etti. Vural, “Eğer sandık başkanı ya da görevlileri tercihen bile bu eğitimi alanlar arasından seçilirse şiddetle reddederiz. Bu seçime müdahale olur. Süreci yakından takip ediyoruz” dedi.

‘Bağış adı altında para isteyenler var’

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ali Ürküt ise HDP’nin seçimlerde sandık kurulu üyesi görevlendiremediği için bu eğitimlere katılamadıklarını belirtti. Ürküt, “Biz müşahit yazdırıyoruz. Müşahitlerin de bu eğitimi alması için talepte bulunduk. Henüz bir dönüş olmadı” dedi. Ali Ürküt, HDP Adıyaman İl Teşkilatı’ndan eğitimlere katılmak için müracaat edenlerden ise ‘bağış’ adı altında 10 lira ile 25 lira arasında para istendiğini ifade etti.

Kahramanmaraş’ta ‘deneme’ eğitimi...

Şikayetlerin geldiği illerden biri de Kahramanmaraş. Kahramanmaraş Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Mustafa Gökhan, il merkezindeki halk eğitim merkezinin el altından bir eğitim düzenleyip katılımcılara sertifika verdiğini söyledi. Kahramanmaraş Merkez Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Özdemir ise ilçe seçim kurulunun talebi üzerine kendi çalışanlarından 33 kişiye ‘deneme’ eğitimi düzenlediklerini itiraf etti.

Davutoğlu'na soruldu

CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, YSK ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan sandık kurulu görevlilerinin eğitimi kurslarının sadece yandaş sendika üyelerine verildiği iddialarını Başbakan'a sordu. Ögüt, "Seçimlerde hiçbir şaibeye mahal vermemek için son derece ciddi bu iddialara derhal cevap verilmeli." dedi.

Öğüt, yaklaşan seçim öncesi hükümetin yeni bir plan içinde olduğu iddialarını Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun cevaplaması talebiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde, YSK ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan sandık kurulu görevlilerinin eğitimi kurslarının sadece yandaş sendika üyelerine verildiği iddialarına dikkat çekti. Söz konusu kurslara katılımın YSK genelgesiyle zorunlu olmadığının belirtildiğini ifade eden Öğüt, Halk Eğitim Merkezleri'nin bazılarında kurs tarihi duyurularının özellikle saklandığı iddialarını dile getirdi.

Kursların hangi yöntem ile ilan edildiğini soran Öğüt, kurslara başvuru tarihlerinin internette kasıtlı olarak ilan edilmediği, eğitimlerin kulaktan kulağa iletildiği iddialarının araştırılmasının ve seçimlerin üzerinde kuşku bırakacak hiçbir konuya mahal vermemek adına kamuoyuna tatmin edici bir açıklama yapılmasının düşünülüp düşünülmediğini sordu.

"Söz konusu eğitimlerin hükümete yakın sendika üyelerine duyurulduğu, hatta bazı illerde gerekli duyuru yapılmadan 'deneme' eğitimleri düzenlenerek katılımcılara sertifika verildiği doğru mudur?" diyen CHP Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, konuyla ilgili YSK'ya yapılmış kaç başvuru ve iletilmiş kaç şikayet olduğunu sordu.