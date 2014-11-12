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YSK'dan TRT'ye tarihi ceza

Tarafsızlığını koruyamayan TRT'nin 7 programına YSK tarafından yayın durdurma cezası verildi

12 Kasım 2014 13:52

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), daha önce verdiği kararları gerektiği şekilde yerine getirmeyen ve tarafsızlığı ihlal eden TRT ’ye tek kalemde 7 program durdurma cezası verdi. 

Son cezalarla birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde kanala verilen program durdurma cezalarının toplam sayısının 25’e çıktığı öğrenildi.

Cumhuriyet gazetesinden Fırat Kozok'un haberine göre, 45 yıllık yayın tarihinde ilk kez böylesi bir cezayla karşı karşıya kalan devlet televizyonu, yanlı yayınlarının bedelini “belgesel” yayınlayarak çekecek. 

YSK, TRT Türk televizyonunun 6 Ağustos -8 Ağustos tarihleri arasındaki 3 günlük canlı yayınlarında Tayyip Erdoğan ’ın faaliyetlerine 5 saat 26 dakika 3 saniye yer vermesine karşın diğer adaylara hiç yer vermediğini saptadı. Dosyayı incelerken kanala verilen önceki cezaları da göz önünde bulunduran YSK, TRT Türk’e 6 program durdurma cezası verdi. Ancak, kanal cezanın gerekçesini açıklayan bilgi notunu yayınlarken bir bölümünü kesti. Bunun üzerine kurul TRT’ye 7 program durdurma cezası kesti. TRT Türk için verilen cezaların toplamı, son cezalarla birlikte 25’e ulaştı. RTÜK üyesi Süleyman Demirkan, ortaya çıkan tablonun TRT için “tarihe geçecek utanç” olduğunu söyledi.

 

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