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YSK'dan TRT'ye: Yanlı yayın yapma!

Yüksek Seçim Kurulu, halk oylamasına sunulacak Anayasa değişikliğine ilişkin yanlı yayınları nedeniyle TRT’yi uyardı.

27 Temmuz 2010 03:00

T24 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), halk oylamasına sunulacak Anayasa değişikliğine ilişkin yanlı yayınları nedeniyle TRT’yi uyardı ve yanlı yayınlarının sürmesi durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

TRT’nin, 12 Eylül’de halkoylamasına sunulacak Anayasa değişikliğine ilişkin yanlı yayınları kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. YSK, artan şikâyetler üzerine harekete geçti. Kurul, geçen cumartesi günü yaptığı toplantıda TRT’nin söz konusu yayınlarını ele aldı. Toplantıda oybirliği ile alınan kararda TRT’nin Anayasa’da yer alan ‘objektiflik, eşitlik, dürüstlük’ kavramlarını da gözeterek daha dikkatli davranması ve kanunlara uygun yayın yapması gerektiği belirtildi ve “TRT’nin aksi davranışta bulunulması ve taraflı yayın yapılması halinde konu yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilecektir” denildi.

Kararda, seçim takviminin başladığı 31 Mayıs 2010 tarihinde itibaren, tek yönlü taraf tutan yayınlar yapılamayacağı hatırlatılarak şöyle denildi: “Bu kuruluşlar Anayasa değişikliğinin leh ve aleyhindeki görüşler arasında fırsat eşitliği sağlamak zorundadır. Sözü edilen kuruluşlar, siyasi parti propaganda konuşmaları dışında, propagandaya ilişkin yayın yapamazlar. Radyo ve televizyon kuruluşları halkoylaması ile ilgili reklam yayınlayamazlar.”

YSK’nın kararında, TRT ve diğer yayın kuruluşların belirlenen kurullara uyması gerektiğinin özellikle altı çizilerek şöyle denildi: “Özellikle TRT kurumunun devlet yayın organı olma özelliği ve önemli sorumluluğu sebebiyle diğer radyo ve televizyonlara örnek olması, yayınlarında objektifliğe, eşitliğe, tarafsızlığa özen göstermesi, yanlı ve tek taraflı programlardan kaçınması gerektiğine, belirtilen ilke ve kurallara aykırı davranılması halinde TRT dahil ilgili kişi ve kuruluşlar hakkında yasal işlem yapılacağına oybirliği ile karar verildi.”


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