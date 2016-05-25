65. Hükümet'in görev dağılımı belli oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan, Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan 65. Hükümet'te görev dağılımı belli oldu. Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, yeni kurulan hükümetin Türkiye’nin önünü açan, askeri darbelerden arındırılmış bir Anayasa’yı zorunlu olarak gördüğünü söyledi.

1996 yılında işadamı Özdemir Sabancı suikastını düzenledikten sonra yurt dışına kaçan Fehriye Erdal, Türkiye'de işlediği suçlardan Belçika'da yargılanmasına da değinen Kurtulmuş suçlunun suçu işlediği yerde yargılanması gerektiğini söyledi ve "Fehriye Erdal’ın Türkiye’ye iadesi dostluğun ve hukukun gereğidir" dedi.

Cumhuriyet tarihinde çok partili yaşamda ilk kez Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan 65. Hükümet'in Bakanlar Kurulu saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.



Yaklaşık 5 saat süren toplantı sonrası Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş basın açıklaması yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'Sayın Davutoğlu'na şükranlarımızı sunuyoruz'

Kurtulmuş şunları söyledi: "64. Hükümet'e reform hükümeti demiştik. Bu hükümete de reform ve atılım hükümet demek daha doğru olur. Pazar günü TBMM'de güven oyu olarak ümit ediyoruz ki hükümetimiz resmen de kuruluş aşamasını tamamlamış olur. Zor bir süreçte Başbakanlık yapan sayın Ahmet Davutoğlu'na en kalbi duygularımızla şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Başbakan yardımcılarının görev dağılımı

Başbakan yardımcılarının görevlerinin de belirlendiğini açıklamayan Kurtulmuş, görevlendirmelere ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Başbakan Binali Yıldırım kendisine bağlı kurum ve kuruluşlar, MGK Genel sekreterliği, MİT Müsteşarlığı, TOKİ Başkanlığı, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı, basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Tanıtma Fonu Kurulu Genel Sekreterliği.

Nurettin Canikli Yatırımların izlenmesinden sorumlu

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin görevleri; TBMM ile ilişkiler, reformların ve yatırımların koordinasyonu ve izlenmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi.

Mehmet Şimşek'e bağlı kurumlar

Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek'in görevleri; Hazine Müsteşarlığı, TC. Merkez Bankası, TC. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası.

Tuğrul Türkeş MGK kararları ve Kıbrıs'la koordinasyondan sorumlu

Başbakan yardımcısı Tuğrul Türkeş'in görevleri; Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararlarının ve görüşlerinin değerlendirilmek üzere Bakanlar Kurulu'na sunulması kabulü halinde bu tavsiye kararanlarının uygulanmasının koordinasyonu ve izlenmesi. Kıbrıs ile koordinasyon işleri, Medeniyetler İttifakı Projesi'nin yürütülmesi, 100. Yıl anmaları ile ilgili konuların koordinasyonu.

Veysi Kaynak'ın görevleri

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın ana görevi; İnsan hakları ile ilgili kurullar ve koordinasyonu.

Numan Kurtulmuş; RTÜK, TRT'den sorumlu

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un görevi, hükümet sözcülüğü, Kamu diplomasisi ile ilgili işleri yürütülmesi ve Danıştay ile ilgili ilişkiler, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurumu Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, Radyo Televizyon Üst Kurulu."

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Numan Kurtulmuş, CHP Grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarf edilen küfür ve hakaretlerin kabul edilemeyeceğini söyledi.



Dokunulmazlıkların kaldırılması

"Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili kamuoyunun beklentisi var. Doğal olarak parlamentoya yansıdı ve 374 milletvekilinin oyuyla dokunulmazlıkların tamamı kaldırılmış oldu. TBMM yasama faaliyeti bakımından üzerine düşeni yapmıştır. Pay sahibi olanları tebrik ediyorum. Bundan sonra herhangi bir milletvekili bireysel başvuru hakkını kullanması yasal haktır. AYM’ye bireysel başvuru yolunu AK Parti açtı. Her bir dosya ile ilgili karar verebilir. Dokunulmazlık dosyasıyla ilgili verilecek karar bu dosyaların açılacağı mahkemeleri ilgilendiren bir husustur. Böyle TBMM başından itibaren söylediğimiz siyasi sorumluluğu kendi üstüne almadan milletin beklentilerini karşılamıştır. Bundan sonraki süreçte ilgili mahkemelere gidecek ve karar verilecek. Mahkemenin ne karar vereceğini bilmiyoruz. AYM’nin bireysel talepleri değerlendirmesi başka konudur. Uygun olup olmadığı da AYM’nin kendi alacağı karardır. Dosyanın kararıyla ilgili karar vermek AYM’nin değil, mahkemelerin kararıdır.

Özdemir Sabancı suikasti

Türkiye’de işlenmiş olan bir suçtan dolayı tabi olan suçtan dolayı suçlunun suçu olduğu yerde yargılanmasıdır. Hükümet sözcüsü olarak da bu görüşümüzü tekrarlıyoruz. Fehriye Erdal’ın önemli bir suikastın Türkiye’de yargılanması en doğal durumdur. Fehriye Erdal’ın iadesi dostluğun, hukukun gereğidir.

Diyanet İşleri

Kurulların tamamı başbakanlığa bağlıdır. Bu kurumların hangisi bizzat başbakan yönetecek, hangilerini yardımcı yönetecek her Bakanlar Kurulu kurulduktan sonra konuşulur. Türkiye’de klasikleşmiş anlayışlardan birisidir. 63 ve 64. hükümette başbakan kendisine bağlamıştı Diyanet İşleri. Bu hükümette bu şekilde uygun görülmüştür.

Yeni anayasa tartışmaları

Anayasa meselesinde eğip bükmeden konuşuyoruz. Biz başından itibaren diyoruz ki diğer siyasi partilerle bu anayasa çerçevesinde kendi görüşlerini getirsinler koysunlar. Tartışalım. Türkiye daha iyi nasıl yönetilir, hem yönetim sistemi bakımından, denge mekanizmaları bakımından, kamu reformları alanında anayasa perspektifi nedir ortaya koyalım. Anayasa meselesi gündemi masaya geldiği zaman, başkanlık teklif ediyoruz başka parti yarı başkanlığı teklif edebilir ya da başka formül koyabilir. Bu tekliflere kulakları tıkayarak, bunları gündeme getirmeyiz demek kabul edilebilir değildir. Herkes masaya görüşlerini getirir, millet tarafından karşılık bulursa sonuçlanır. Anayasadaki değişiklik tekliflerinin muhattabı millettir. Hiç kimsenin de kendisini millet yerine koyma hakkı yoktur. Böyle bir mesele söz konusu olduğunda kan üzerinden kurulan cümlelerle anayasa değişikliğine taraf olmak demokratik değildir, izah edilemez. Her parti ile diyaloga açık olduğumuzu ifade ediyoruz. Ortaya çıkar, milletçe kabul edilir, eyvallah. Millet kabul etmeze söylenecek söz yoktur.

CHP Grubu'nda, Cumhurbaşkanı'na yönelik sözler

Ana muhalefet partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürlerle hakaretlerin yapılması kabul edilemez. Hiçbir vicdan, akıl, insan kabul etmez. Bu hakaretler yapılırken ana muhalefet partisinin başındaki zat sanki küfürleri onaylıyormuşçasına sessiz kalması siyasi teamül bakımından kabul edilemez. Demokraside siyasi rakip olmak başka, hasım olmak başka ama siyaseti bu kadar seviyesiz, edepsiz, düşük seviyede yapmak başka bir şeydir. Siyasi görüşlerimiz bağlamında en ağır şeyleri söyleyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı hakaretlere sessiz kalınması kabul edilemez.