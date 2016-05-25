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Politika

65. Hükümet'in Bakanlar Kurulu'nun illere ve bölgelere göre dağılımı

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı kabinede, Karadeniz Bölgesi'nden 6 bakan yer alıyor

25 Mayıs 2016 01:41

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın görevlendirmesinin ardından Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıkladığı 65. Hükümet'te 25 ilden 26 bakan görev alıyor. Yeni kabinede Karadeniz Bölgesi'nden iki başbakan yardımcısı ve 4 bakan yer aldı.

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında oluşturulan 65. Hükümet'te Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Sivas, Giresun, Gaziantep, Ordu, Kahramanmaraş, Yozgat, Adana, Düzce, Trabzon, Kayseri, Antalya, Denizli, Samsun, Şanlıurfa, Malatya, Karaman, Bayburt, Afyonkarahisar, Erzurum ve Kars'tan kabineye isimler girdi.

 

Başbakan Yardımcıları

 

 
Buna göre, Ankara'dan Yıldırım Tuğrul Türkeş, Gaziantep'ten Mehmet Şimşek, Ordu'dan Numan Kurtulmuş, Giresun'dan Nurettin Canikli ve Kahramanmaraş'tan Veysi Kaynak başbakan yardımcısı olarak kabinede yer aldı.

 

 

 

 
65. Hükümet'in Bakanlar Kurulu'na, Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ Adalet Bakanı, İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Adana Milletvekili Ömer Çelik Avrupa Birliği Bakanı, Düzce Milletvekili Faruk Özlü Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Trabzon Milletvekili Süleyman Soylu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki Çevre ve Şehircilik Bakanı, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı, Denizli Milletvekili Nihat Zeybekçi Ekonomi Bakanı, İstanbul Milletvekili Berat Albayrak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç Gençlik ve Spor Bakanı, Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci Gümrük ve Ticaret Bakanı, Bursa Milletvekili Efkan Ala İçişleri Bakanı, Karaman Milletvekili Lütfi Elvan Kalkınma Bakanı, Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı Kültür ve Turizm Bakanı, Bayburt Milletvekili Naci Ağbal Maliye Bakanı, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz Milli Eğitim Bakanı, Kocaeli Milletvekili Fikri Işık Milli Savunma Bakanı, Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu Orman ve Su İşleri Bakanı, Erzurum Milletvekili Recep Akdağ Sağlık Bakanı, Kars Milletvekili Ahmet Arslan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak atandı.

 

Kabineye Karadeniz'den 6 bakan girdi

 

65. Hükümet'te, Karadeniz Bölgesi'nden iki başbakan yardımcısı ve 4 bakan yer aldı. Başbakan yardımcıları Canikli Giresun'dan, Kurtulmuş Ordu'dankabineye seçilirken, Trabzon'dan Soylu, Düzce'den Özlü, Samsun'dan Kılıç, Bayburt'tan Ağbal, Karadeniz Bölgesi'nden seçilen isimler arasında bulunuyor.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, kabineye İstanbul'dan seçilen isimler oldu.

 

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