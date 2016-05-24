İşte Binali Yıldırım'ın Başbakanlığında kurulan 65. Hükümet

65. hükümet Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başbakan Binali Yıldırım’ın sunduğu kabine listesini onaylamasıyla kuruldu.

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirdiği görüşme sonrası Beştepe'de düzenlediği basın toplantısında yeni kabineyi açıkladı. Yeni kabinede durumu merak edilen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek konusunda sürpriz yaşanmadı. Ancak diğer bakanlıklarda büyük ölçüde değişiklikler yapıldı. 58, 59, 60 ve 61. hükümetlerde Sağlık Bakanlığı yapan, ancak daha sonraki hükümetlerde bu koltuğu Mehmet Müezzinoğlu'na bırakmak zorunda kalan Recep Akdağ, aynı göreve geri döndü. Ensar Vakfı evlerinde yaşanan tecavüz skandalı sonrası eleştirilerin odağı haline gelen Sema Ramazanoğlu Aile Bakanlığı'ndan alınarak yerine AKP İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya getirildi. Binali Yıldırım'ın aralıksız başında olduğu Ulaştırma Bakanlığı koltuğuna AKP Kars Milletvekili Ahmet Arslan oturdu. Yeni kabine açıklanmadan önce MKYK listesinden çıkarılan Yalçın Akdoğan, Başbakan Yardımcılığı görevinden de alındı.

Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı 65. hükümet şöyle:

Başbakan: Binali Yıldırım

Başbakan Yardımcıları: Nurettin Canikli, Mehmet Şimşek, Numan Kurtulmuş, Yıldırım Tuğrul Türkeş, Veysi Kaynak

Adalet Bakanı: Bekir Bozdağ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Fatma Betül Sayan Kaya

Avrupa Birliği Bakanı: Ömer Çelik

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Faruk Özlü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Süleyman Soylu

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekci

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak

Gençlik ve Spor Bakanı: Akif Çağatay Kılıç

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Faruk Çelik

Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfenkci

İçişleri Bakanı: Efkan Ala

Kalkınma Bakanı: Lütfi Elvan

Kültür ve Turizm Bakanı: Nabi Avcı

Maliye Bakanı: Naci Ağbal

Milli Eğitim Bakanı: İsmet Yılmaz

Milli Savunma Bakanı: Fikri Işık

Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu

Sağlık Bakanı: Recep Akdağ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Ahmet Arslan

Beştepe'den onayı aldı

Saat 10.10 sularında evinden ayrılan Binali Yıldırım, saat 10.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gitti. Sivil plakalı araçla Beştepe'ye giden Yıldırım yeni kabine listesini burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunarak onay aldı.

65. Hükümet programının da bugün TBMM Genel Kurulu’nda okunması planlanıyor. Programın okunmasından 48 saat geçtikten sonra program üzerinde siyasi parti grupları tarafından gerçekleşecek görüşmelerin 27 Mayıs Cuma günü yapılması, yeni hükümet için güven oylamasının da, 29 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilmesi düşünülüyor.