İşte Binali Yıldırım'ın Başbakanlığında kurulan 65. Hükümet

65. hükümet Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başbakan Binali Yıldırım’ın sunduğu kabine listesini onaylamasıyla kuruldu.
Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirdiği görüşme sonrası Beştepe'de düzenlediği basın toplantısında yeni kabineyi açıkladı. Yeni kabinede durumu merak edilen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek konusunda sürpriz yaşanmadı. Ancak diğer bakanlıklarda büyük ölçüde değişiklikler yapıldı. 58, 59, 60 ve 61. hükümetlerde Sağlık Bakanlığı yapan, ancak daha sonraki hükümetlerde bu koltuğu Mehmet Müezzinoğlu'na bırakmak zorunda kalan Recep Akdağ, aynı göreve geri döndü. Ensar Vakfı evlerinde yaşanan tecavüz skandalı sonrası eleştirilerin odağı haline gelen Sema Ramazanoğlu Aile Bakanlığı'ndan alınarak yerine AKP İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya getirildi. Binali Yıldırım'ın aralıksız başında olduğu Ulaştırma Bakanlığı koltuğuna AKP Kars Milletvekili Ahmet Arslan oturdu. Yeni kabine açıklanmadan önce MKYK listesinden çıkarılan Yalçın Akdoğan, Başbakan Yardımcılığı görevinden de alındı.
Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı 65. hükümet şöyle:
Başbakan: Binali Yıldırım
Başbakan Yardımcıları: Nurettin Canikli, Mehmet Şimşek, Numan Kurtulmuş, Yıldırım Tuğrul Türkeş, Veysi Kaynak
Adalet Bakanı: Bekir Bozdağ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Fatma Betül Sayan Kaya
Avrupa Birliği Bakanı: Ömer Çelik
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Faruk Özlü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Süleyman Soylu
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekci
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak
Gençlik ve Spor Bakanı: Akif Çağatay Kılıç
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Faruk Çelik
Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfenkci
İçişleri Bakanı: Efkan Ala
Kalkınma Bakanı: Lütfi Elvan
Kültür ve Turizm Bakanı: Nabi Avcı
Maliye Bakanı: Naci Ağbal
Milli Eğitim Bakanı: İsmet Yılmaz
Milli Savunma Bakanı: Fikri Işık
Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı: Recep Akdağ
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Ahmet Arslan
Beştepe'den onayı aldı
Saat 10.10 sularında evinden ayrılan Binali Yıldırım, saat 10.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gitti. Sivil plakalı araçla Beştepe'ye giden Yıldırım yeni kabine listesini burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunarak onay aldı.
65. Hükümet programının da bugün TBMM Genel Kurulu’nda okunması planlanıyor. Programın okunmasından 48 saat geçtikten sonra program üzerinde siyasi parti grupları tarafından gerçekleşecek görüşmelerin 27 Mayıs Cuma günü yapılması, yeni hükümet için güven oylamasının da, 29 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilmesi düşünülüyor.