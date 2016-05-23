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Politika

CHP'li Cankurtaran: Batı’yı bilmem ama Kuzey Kore AKP kongresini kıskanmıştır!

Erdoğan, "Batı bizi kıskanıyor" demişti

23 Mayıs 2016 22:59

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, AKP kongresinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mesajının ayakta dinlenmesiyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede “Batı,  yollarımızı köprülerimizi kıskanıyor mu bilemem ama AKP kongresindeki tek sesliliği görünce Kuzey Kore yönetimi, ‘Biz bile bu kadarını zor başardık’ diye kesin kıskanmıştır” dedi.

 AKP’nin dün Ankara’da yapılan 2.O lağanüstü Kongresi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı partililer tarafından ayakta dinlenmişti. Kongrede divan başkanlığına seçilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da konuşmasında "Halkımızın bize tanıttığı adıyla 'AK Parti, Tayyip'in partisidir' kurumsal olarak var oldukça da Tayyip'in partisi olmaya devam edecektir" diye konuşmuştu. AKP kongresini değerlendiren CHP Genel Başkanı Yasemin Öney Cankurtaran, şöyle konuştu:

 “Batı, Erdoğan’ın birkaç gün önce dediği gibi metromuzdan yollarımızdan köprülerimizden dolayı kıskanıyor mudur bilemem. Çünkü bir çoğu bunları 100 yıl önce tamamlamış zaten. Yada Ütopya adlı bir twitter kullanıcısının ‘Adamlar uzayda meteora roket indiriyor, ama bizi kıskanıyorlar neden? Çünkü Japonların yaptığı köprüden Almanların arabalarıyla geçiyoruz’ yazdığı mesajındaki nedenden de kıskanıyor olabilirler. Ancak dün AKP kongresindeki manzaralar ve söylemler kesinlikle birilerini çok kıskandırmıştır. Özellikle Kuzey Kore yönetimi AKP kongresindeki tek sesliliği, üyelerinin hazır olda ve ayakta Erdoğan’ın mesajını dinlemesini görünce  ‘Biz bile bu kadarını zor başardık’ diye kesin kıskanmıştır”

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, Karadeniz gezisi kapsamında Artvin'de yaptığı konuşmasında “Batı bizi kıskanıyor. Niye kıskanıyor? İşte bu barajlardan ötürü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden ötürü, boğazın altından geçen Marmaray tünelinden, metrolardan ötürü kıskanıyor” demişti.

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