Gaziantep Valisi: Kendini patlatan Yunus Durmaz AKP’nin kongresine saldıracaktı!

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, geçtiğimiz operasyon sırasında kendini patlatan radikal İslamcı terör örgütü IŞİD’in canlı bombası Yunus Durmaz ve beraberindeki teröristlerin, dün yapılan 2'nci Olağanüstü AKP Kongresi'ne yönelik saldırı planlarının olduğunu açıkladı.

HDP mitinginde görüntüleri çıkmıştı





Gaziantep'te polisin yaptığı operasyonda yakalanacağını anlayınca üzerindeki bombayı infilak ettiren IŞİD emiri Yunus Durmaz'ın Diyarbakır'da 5 Haziran 2015'te HDP mitinginin bombalandığı alanda görüntülendiği ortaya çıkmıştı.

Yunus Durmaz kimdir?

IŞİD'in Türkiye'deki bombalı eylemlerine organize eden kişi olduğu belirtilen ve 4 gün önce Gaziantep'te düzenlenen baskında üzerine bağladığı bomba ile kendini patlatan Yunus Durmaz hakkında Ankara Garı saldırısı nedeniyle gıyabi tutuklama kararı çıkarılmıştı. IŞİD içinde 'Ebu Ali' kod adını kullanan Durmaz'ın talimat verdiği ya da organize ettiği iddia edilen eylemler şöyle:

* Diyarbakır'da 5 Haziran 2015 tarihinde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 200'den fazla kişinin de yaralandığı HDP mitingine bombalı saldırıda bulunan Orhan Gönder, Durmaz'a bağlı Gaziantep'teki hücrelerden Diyarbakır'a gitti.

* Suruç'taki 20 Temmuz 2015 tarihinde 33 kişinin yaşamını yitirdiği canlı bomba saldırısı organizasyonunu yaptı. Durmaz'ın, 'canlı bomba' Şeyh Abdurrahman Alagöz'ü de motosiklet ile Suruç'a eylem günü götürüp bıraktığı soruşturma dosyasına girdi. 'Canlı bomba' Alagöz ile Durmaz'ın birlikte fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

* Ankara Garı'nda 10 Ekim 2015 tarihinde 105 kişinin yaşamını yitirdiği 'canlı bomba' saldırısını organize etti. Durmaz'ın, 2 canlı bombaya eskortluk yaparak Ankara'ya getirdiği ortaya çıktı.

* Güvenlik gerekçesiyle 20 Mart tarihinde ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe maçına yönelik kanlı eylem planı yaptı. Plana göre maç sonrası stattan çıkacak taraftarlar arasında eşzamanlı eylem yapılacaktı. Yunus Durmaz'la birlikte canlı bomba oldukları değerlendirilen kardeşi Hacı Ali Durmaz ve Savaş Yıldız'ın fotoğrafları ve bilgileri tüm birimlere gönderilmişti.

* Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı araçla saldıran İsmail Güneş de Yunus Durmaz'a bağlı hücre evlerinden eyleme gitti, saldırı talimatını Durmaz verdi.