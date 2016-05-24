Binali Yıldırım’dan hükümeti eleştiren CHP’li Musa Çam’a: Yeni başladık Musa; daha çok muhabbetimiz olacak

65. hükümetin programını açıklayan Başbakan Binali Yıldırım, karayolları ihaleleriyle ilgili bilgi verdiği sırada "İhaleleri kim alacak?" diye soran CHP İzmir Milletvekili Musa Çam'a "Musa acele etme, daha yeni başladık. Daha çok muhabbetimiz olacak" dedi.

Binali Yıldırım, "Karayollarında, 7 milyar yatırım yapılacak. Firma 3,5 yıl işletecek ve devlete geri verecek" dedi.

Bu sırada CHP sıralarından "İhaleyi kim alacak?" soruları yükseldi.

Başbakan Binali Yıldırım bunun üzerine şunları söyledi:

"İhaleyi kimin alacağına bakar, görürsünüz. Herkesin gözü önünde, merak ediyorsanız, Karayolları'na bakarsınız. Musa acele etme, daha yeni başladık. Daha çok muhabbetimiz olacak."

"Haydar merhaba"

Binali Yıldırım, hızlı trenden bahsettiği sırada kendini eleştiren CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'a "Haydar merhaba. Merhaba. Hazırlığını iyi yap. Senle işimiz var. Haydar dinle, sabret" dedi.