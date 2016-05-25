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Politika

Bakanlar Kurulu Erdoğan'la işbaşı yaptı, ilk toplantı Beştepe'de

Türkiye'nin çok partili yaşamında ilk kez bir hükümet, ilk toplantısını Başbakan değil, Cumhurbaşkanı başkanlığında yapıyor

25 Mayıs 2016 19:23

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan, Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan 65. Hükümet'te bakanlık görevini yürütecek isimler Beştepe'de toplandı. Böylece Türkiye'nin çok partili yaşamında ilk kez bir hükümet, ilk toplantısını Başbakan değil, Cumhurbaşkanı başkanlığında yaptı. Kabine Beştepe'de saat 14.00'te toplandı. 

 

Erdoğan'ın sephasında dikkat çeken kitap

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında Erdoğan'ın sehpsının üzerinde yer alan bir kitap dikkat çekti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi Üyesi Gürsel Yalvaç tarafından hazırlanan 'Ceza ve Yargılama Hukuku Yasaları, T.C Anayasası, TCK, CMK, CGTİK ve İlgili Mevzuat' isimli kitap Erdoğan'ın hemen yanı başındaki sehpada duruyordu.

Kitabın Erdoğan'ın yanında olması, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin teklif Meclis'te kabul edilirken, Bakanlar Kurulu'nda dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin hukuki sürecin detaylı bir şekilde ele alınacağı olarak yorumlandı.

 

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