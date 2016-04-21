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508 yıl hapis cezası alan öğretmen adliye binasından böyle çıkarıldı

Öğretmen, Karaman’da Ensar Vakfı ve KAİMDER'e ait yurtlarda kalan 10 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunmuştu

21 Nisan 2016 01:20

Karaman’da Ensar Vakfı ve KAİMDER'e ait yurtlarda kalan 10 erkek öğrenciye ’cinsel istismarda’ bulunduğu iddiasıyla tutuklanan 54 yaşındaki sınıf öğretmeni Muharrem Büyüktürk'e 'müstehcen görüntüleri izletme', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'hürriyeti tahdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından 508 yıl 3 ay hapis cezası verildi. İlk duruşmada biten davada mahkeme herhangi bir indirime gitmedi. Hükümlünün polis korumasında mahkemeden çıkarılması kameralara böyle yansıdı.

Büyüktürk, kararın ardından adliye binasından cezaevi aracına kadar jandarma ve polislerin kalkanları eşliğinde götürüldü. Ardından sıkı güvenlik önlemleri altında yeniden Ereğli Cezaevi'ne konuldu.

 
 

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