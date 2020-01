42. İstanbul Müzik Festivali programı açıklandı

Bu yıl 42.si düzenlenecek İstanbul Müzik Festivali’nin programı açıklandı. İKSV ve Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen festivalinin “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” Zubin Mehta’ya verilecek.

Sanatın en büyük ilham kaynağı olan doğanın karşı konulmaz gücünü müzik yoluyla yeniden hatırlatmayı amaçlayan festival ana tema olarak “Doğanın Şarkısı”nı belirledi. 31 Mayıs-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan İstanbul Müzik Festivali kapsamında 26 konser düzenlenecek.

Festivalin tanıtım toplantısında konuşan Festival sponsorlarından Borusan Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi, ''2013 her açıdan ülkemiz için sınayıcı bir yıl oldu. Tüm bu toplumsal hareketliliğin içinden birlik ve beraberlik duygusuyla, farklılıkları hor görmeyen, aksine bunu kucaklayan bir anlayışla çıkmayı diliyoruz. Bu uğurda sanatın birleştirici gücünün de her zamankinden daha büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Dileğimiz, festivalimizin bu önemli değerleri sanatla gündemimize başarıyla taşıması” ifadesini kullandı.

Pazar Klasikleri

İKSV ‘’Pazar Klasikleri’’ projesini de İstanbul Müzik Festivali kapsamında hayata geçiriyor. Proje kapsamında festival süresinde pazar günleri Sabancı Müzesi, Maçka Parkı gibi alanlarda ücretsiz klasik müzik konserleri gerçekleşecek.

Fazıl Say’dan Sait Faik bestesi

İstanbul Müzik Festivali’nde bu yıl festival için özel olarak sipariş edilen, Alexander Raskatov’un ‘’Crying in the Wilderness’’ ve Fazil Say tarafından Sait Faik’in ölümünün 60. yılı nedeniyle bestelediği eser de dinlenebilecek.

Onur Ödülü Gülsin Onay’a verilecek

Avusturya Barok Topluluğu, Venezüella Teresa Carreno Gençlik Orkestrası , Il Giardino Armonica & Julia Lezhneva, Turqurie , Bifo & Yuja Wang gibi sanatçıların dinlenebileceği festivalin bu yılki ‘’Onur Ödülü’’ dünyanın önemli orkestraları ve seçkin şefleriyle sürdürdüğü müzik kariyeri ve aynı zamanda Ahmed Adnan Saygun’un eserlerinin dünyaya tanıtılmasına ve sevilmesine öncülük eden Gülsin Onay’a, “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” ise yaşayan en büyük orkestra şeflerinden biri olan Zubin Mehta’ya verilecek.

Festival buluşmaları

İstanbul Müzik Festivali’nin ‘’Festival Buluşmaları’’ organizasyonunun ilk konserinde kemancı Pelin Halkacı Akın, çellist Nil Kocamangil ile dünyaca ünlü oda müziği yıldızı Isabelle van Keulen, ikinci konserinde ise klasik müziğin süperstarı Yuja Wang, Kirill Troussov ve Gautier Capuçon bir araya gelecek.

‘Farklılıklar kucaklayan bir toplum olmak istiyoruz’

Festival sponsorlarından Borusan Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi festival için, Borusan’ın toplumun kültür ve eğitim seviyesini yükseltmek adına doğrudan ya da dolaylı olarak gerçekleştirdiği çalışmaların sürekliliğini sağlayabilmek ve bu çalışmaların güzel meyvelerini alabilmek, kurucumuz Asım Kocabıyık’ın vizyonu ve Borusan’ın kurum felsefesinin özüne işleyen anlayışını devam ettirmeyi görev edinen biz ikinci kuşak için gurur verici. 2013 her açıdan ülkemiz için sınayıcı bir yıl oldu. Tüm bu toplumsal hareketliliğin içinden birlik ve beraberlik duygusuyla, farklılıkları hor görmeyen, aksine bunu kucaklayan bir anlayışla çıkmayı diliyoruz. Bu uğurda sanatın birleştirici gücünün de her zamankinden daha büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Dileğimiz, festivalimizin bu önemli değerleri sanatla gündemimize başarıyla taşıması” açıklamasında bulundu.

Festival afişi Güher ve Süher Pekinel’den

Festivalin bu yılki afişini ise 2013’te ‘Onur Ödülü’ alan Güher ve Süher Pekinel tarafından hazırlandı. Pekinel Kardeşlerin ‘’sonat’’ ve ‘’ karşıtların armonisi’’ adlı resimleri Bülent Ermen’in tasarımıyla afişe dönüştürüldü.

42.İstanbul Müzik Festivali'nde yer alacak sanatçılar ve festival programı şöyle:

Açılış töreni ve konseri: Borusan İ​stanbul Filarmoni Orkestrası, Şef Gürer Aykal

31 Mayıs Cumartesi | Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi | 19.00



42. İstanbul Müzik Festivali, 31 Mayıs Cumartesi günü uluslararası yarışmalarda ödüller kazanan başarılı genç viyolonselci Dorukhan Doruk’a şef Gürer Aykal yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın eşlik edeceği konserle açılacak. 2011’de Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde “Yılın Çıkış Yapan Genç Müzisyeni” seçilen, Antonio Janigro Viyolonsel Yarışması’nda birinciliğin yanı sıra beş ayrı özel ödüle layık görülen Dorukhan Doruk, Verbier ve Schleswig-Holstein gibi saygın festivallerde yer aldı. Açılış töreninde ayrıca, sanatçı Gülsin Onay’a 42. İstanbul Müzik Festivali’nin “Onur Ödülü” takdim edilecek.

Millî Reasürans Oda Orkestrası & Steven Isserlıs

4 Haziran Çarşamba | İş Sanat | 20.30

Tekniği ve müzisyenliği ile günümüzün en önde gelen çellistlerinden biri olan Steven Isserlis, 4 Haziran Çarşamba günü İş Sanat’ta şef Hakan Şensoy yönetimindeki Millî Reasürans Oda Orkestrası’yla ilk kez aynı sahneyi paylaşacak. Millî Reasürans T.A.Ş. sponsorluğunda gerçekleştirilecek konser programında Çaykovski’nin büyü ve düş dünyasını doğa temasıyla işlediği muhteşem bale süiti Kuğu Gölü’nün yanı sıra Dvorak’ın Viyolonsel konçertosu ile Smetana’nın Vatanım Senfonik Şiirinden “Moldau” yer alıyor.

Dvorak’ın Viyolonsel Konçertosu’nu içeren son albümü BBC Music Magazine’de Ayın Orkestralı Albümü, Classical Music’te Editörün Seçimi ilan edilen ve Independent’ta beş yıldız alan Steven Isserlis oda müziği çalışmaları ve solistlik kariyerinin yanı sıra klasik müziği mizahi bir dille anlattığı Beethoven Çorbayı Neden Fırlattı? ile Handel’in Kıpır Kıpır Peruğu adlı kitaplarıyla da tanınan sıra dışı bir eğitimci. Steven Isserlis, “Konsere Doğru” etkinlikleri kapsamında Rahşan Apay moderatörlüğünde 19.30 – 20.00 saatleri arasında bir söyleşi de gerçekleştirecek.

Avusturya Barok Topluluğu & Nurıa Rıal: “Aryalar Ve Konçertolar”

5 Haziran Perşembe | Aya İrini Müzesi | 20.30

Avusturya Barok Topluluğu ile İspanyol soprano Nuria Rial, Handel, Vivaldi ve Sammartini’nin yapıtlarından oluşan bir seçkiyle ilk kez İstanbul Müzik Festivali dinleyicisiyle buluşacak.

2003’te Pro-Europa’nın Helvetia Patria Jeunesse Vakfı Ödülü’nü kazandığı günden bu yana Avrupa’nın belli başlı festivallerinde, konser salonlarında ve opera prodüksiyonlarında yer alan Nuria Rial, Haydn ve Teatro d’Amore albümleriyle ECHO ödülünü kazandı. Bugüne kadar saygın festivallere konuk olan Nuria Rial.

16-18. yüzyılların müzik repertuvarına odaklanan Avusturya Barok Topluluğu eşliğinde ilk kez 5 Haziran Perşembe günü Aya İrini Müzesi’nin büyülü atmosferinde konser verecek.



Yıldızlarla oda müziği-I: Le Sage, Kashımoto, Berthaud, Salque

6 Haziran Cuma | Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall | 21.00



Fransız piyano ekolünün ünlü temsilcisi Eric Le Sage, bir araya getirdiği “rüya takım” ile “Yıldızlarla Oda Müziği” serisinin ilk konukları… Berlin Filarmoni Orkestrası’nın başkemancısı Daishin Kashimoto, viyolonselde François Salque ve viyolacı Lise Berthaud ile birlikte gerçekleştirdiği Schumann ve Fauré projeleri büyük beğeni toplayan Eric Le Sage, aynı ekiple bu defa Brahms’ın dünyasını keşfe çıkacak.

Dört yıldız isim, Brahms’ın romantik dönem oda müziğinin zirvesi kabul edilen piyanolu dörtlüleriyle, TSKB sponsorluğunda 6 Haziran Cuma günü Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall salonunda olacak.



İncelikli tonu ve şairane yorumlarıyla övgü toplayan Eric Le Sage, henüz 20 yaşındayken “Schumann piyanosunda büyük Fransız geleneğinin en üst düzey havarisi” olarak nitelendirildi; albümleri ise Diapason d’Or ve Grand Prix du Disque gibi pek çok seçkin ödüle layık görüldü. Olağanüstü tekniğiyle devleşen François Salque; aranılan bir oda müziği icracısı olarak, Yuri Bashmet, Itamar Golan ve Shlomo Mintz gibi sanatçılarla düzenli işbirliği yapan Kashimoto en çok aranan oda müziği icracılarından. Topluluğun en genç yıldızı Lise Berthaud, Belçika Ulusal Orkestrası’ndan Düsseldorf Senfoni’ye, Sinfonia Varsovia’dan Sao Paulo Filarmoni’ye önemli orkestralar eşliğinde konserler veriyor.

Festival genç solistini sunar

7 Haziran Cumartesi | İş Sanat | 20.30



Festivalin 40. yılında ülke çapında genç yetenekleri keşfetmek ve teşvik etmek üzere başlattığı “İstanbul Müzik Festivali Genç Solistini Arıyor” projesi bu yıl piyano branşında devam ediyor. Genç yeteneklere ulusal ve uluslararası düzeyde tanınma yolunda eşsiz bir fırsat sunan proje kapsamında bu yıl jüri tarafından belirlenecek bir genç piyanist festival kapsamında 7 Haziran Cumartesi günü İş Sanat’ta bir konser vermeye hak kazanacak.



İstanbul Müzik Festivali bu yıl İstanbul’la sınırlı kalmadan, Türkiye genelinde de gençleri kucaklamak amacıyla, şef Hakan Şensoy yönetimindeki Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası ile işbirliği yapıyor. Geçtiğimiz yıllarda Almanya’da Köln Üniversitesi de dahil olmak üzere çeşitli turnelere çıkan, kurulduğu günden bu yana genç solist ve şeflere sağladığı olanaklar, gerçekleştirdiği ilk seslendirmelerle Eskişehir’in önemli sanat bileşenlerinden biri haline gelen orkestra, çekirdek kadrosunun yanı sıra, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları ve öğrencilerinden oluşuyor.

London Octave & Halit Turgay

9 Haziran Pazartesi | Süreyya Operası | 20.30

Barok müziğe getirdikleri canlı ve çağdaş bir yaklaşımla dinleyicilerin büyük beğenisini kazanan, her biri kendi çalgısında saygın kariyere sahip üyelerden oluşan London Octave, Vivaldi’nin doğaya gönderme yapan virtüözik konçertolarını şairane bir biçimde yorumlayan flüt sanatçısı Halit Turgay solistliğinde

9 Haziran Pazartesi günü Süreyya Operası’nda olacak.

Müziğin doğasına odaklanarak o akıcılık ve yalınlık içinde gerçek özgünlüğün kaynağını yakalayabilen nadir topluluklardan olan London Octave, St Martin-in-the-Fields, South Bank ve BBC Radyo 3’te sadık bir dinleyici kitlesine sahip.

Venezüella Teresa Carreño Gençlik Orkestrası

10 Haziran Salı | Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi | 20.30



39 yıl önce José Antonio Abreu tarafından sadece 12 çocukla başlayan El Sistema bugüne kadar iki milyondan fazla çocuğun yararlandığı dünyaca bilinen en büyük sistemlerden biri oldu. José Antonio Abreu’nun hayata geçirdiği projenin sonucunda bugün Venezüella’nın dört bir yanına yayılmış 286 akademik merkezde büyük çoğunluğu yoksulluk sınırının altında yaşayan dört yüz binin üzerinde çocuk müzik eğitimi alıyor.

El Sistema’nın içinden yetişmiş yeteneklerden biri olan müzik direktörü Christian Vásquez’in yönetimindeki 240 kişilik Venezüella Teresa Carreño Gençlik Orkestrası, müziğin gücüne duyulan inancı tazelemek için 10 Haziran Salı günü Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi’nde olacak.

Venezüella Teresa Carreño Gençlik Orkestrası, Simon Bolivar Müzik Vakfı’nın orkestra eğitim programının en öne çıkan bileşenlerinden biri. Bugüne kadar Claudio Abbado, Simon Rattle, Gustavo Dudamel, Krzysztof Penderecki, Plácido Domingo, Yo-Yo Ma, Juan Diego Florez ve Itzhak Perlman gibi çağımızın en saygın şefleri ve solistleriyle konserler veren topluluk Bonn Beethoven ve Salzburg festivallerinin yanı sıra Viyana Konzerthaus, Berlin Filarmoni Salonu, Amsterdam Concertgebouw’da yer alarak, dinleyicilerini kendilerine hayran bıraktı.

Venezüella Teresa Carreño Gençlik Orkestrası konseriyle vesilesiyle konser öncesinde ücretsiz etkinlikler de gerçekleştirilecek. El Sistema’nın kurucusu Jose Antonio Abreu ile Avrupa’daki El Sistema oluşumlarının temsilcilerinin katılacağı panel 10 Haziran Salı günü Martı İstanbul Hotel’de 14.30-16.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

El Sistema’nın Türkiye’deki en iyi örneklerinden, 2005 yılında Mehmet Selim Baki ve Yeliz Baki tarafından kısıtlı imkânlara sahip çocuklara müzik eğitimi vermek ve barışın sesini müzikle duyurmak amacıyla kurulan Barış İçin Müzik Vakfı da etkinliklere katılacak. Barış İçin Müzik Vakfı, 2012 yılında El Sistema’nın Avrupa ayağını oluşturan Sistema Europe tarafından en iyi uygulamalar arasında gösterildi. Barış İçin Müzik Orkestrası, 19.00-19.30 saatlerinde Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi’nin Büyük Salonu’nda, Barış İçin Müzik Korosu ise 19.30-20.00 saatleri arasında Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi’nin Mini Amfitiyatrosu’nda konserler verecek. İKSV, Barış İçin Müzik Vakfı’nın 2013 yılından itibaren Kurumsal Partnerliğini de üstleniyor.

Turquerıe

11 Haziran Çarşamba | Aya İrini Müzesi | 20.30



Eserlerin aslına sadık icraları üzerine uzmanlaşmış ünlü Avrupalı müzisyenler ve Türk sanat müziğinin seçkin icracılarını bir araya getiren topluluk Pera Ensemble, barok ezgilerinin oryantal tatlarla sarmalandığı, Osmanlı nağmelerinin İtalyan süslemelerle donatıldığı bir gece ile 11 Haziran Çarşamba günü Aya İrini Müzesi’nde festivalin konuklarından biri olacak.

Pera Ensemble, Doğu ile Batı’nın son derece zengin tınılarında soprano Francesca Lombardi Mazzulli ile kontrtenor Valer Barna-Sabadus’un hayranlık uyandıran sesleriyle, 16. yüzyılda Türk olan her şeyin moda olduğu ilham verici bir akımı, “Turquerie”yi dinleyicilerin beğenisine sunacaklar. Konser öncesinde 19.30-20.00 saatleri arasında Ersu Pekin ile “Türköri” üzerine bir söyleşi de gerçekleştirilecek.

Festival buluşmaları-I

12 Haziran Perşembe | Süreyya Operası | 20.30



İstanbul Müzik Festivali’nin ilgi çeken serisi Festival Buluşmaları yine tekrarı olmayan özel bir projede yeni nesil solistlerimizin en başarılılarından üçünü, dünya çapında üne sahip keman virtüözü ve oda müziği yıldızı Isabelle van Keulen ile bir araya getiriyor. Kemancı Pelin Halkacı Akın, çellist Nil Kocamangil ve piyanist İris Şentürker ile Isabelle van Keulen, Işıklar Holding A.Ş. sponsorluğunda 12 Haziran Perşembe günü Süreyya Operası sahnesinde olacak.

Sağlam müzikal zekâsı ve berrak tınısıyla Isabelle van Keulen, 1984 yılında BBC Yılın Genç Müzisyeni Yarışması’nı kazandığı günden bu yana çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. Pelin Halkacı Akın, ilk solo albümü, “Yolculuk” 2012’de yayınlandığında eleştirmenlerin övgüleriyle karşılandı ve Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’ne Yılın Albümü seçildi. 1998’de British Council’ın düzenlediği Yılın Genç Müzisyenleri Yarışması’nı kazanan İris Şentürker, 2001’de İş Sanat’ın üç BBC Solisti’nden biri oldu. Halen eğitimine Paris Ulusal Konservatuarı’nda (CNSM) devam eden çellist Nil Kocamangil’in kazandığı ödüller arasında Antonio Janigro ve İtalya’daki Uluslararası Genç Müzisyenler Yarışması birinciliği bulunuyor.

Raskatov’dan “Cryıng In The Wılderness”

13 Haziran Cuma | Aya İrini Müzesi | 20.30

İstanbul Müzik Festivali’nin siparişi üzerine usta besteci Alexander Raskatov’un bestelediği “Crying in the Wilderness” adlı yeni yapıtının dünya prömiyeri 13 Haziran Cuma akşamı Aya İrini Müzesi’nde gerçekleştirilecek. Bütünüyle Alexander Raskatov’un yapıtlarına adanan gecede Andres Mustonen’in yönetimindeki Sinfonia Varsovia ve Varşova Filarmoni Korosu, günümüzün en önemli viyolacılarından Yuri Bashmet’e eşlik edecek. Konserde ayrıca Alexander Raskatov’un Yuri Bashmet’in 50. doğum günü için bestelediği viyola konçertosunun Türkiye prömiyeri de yapılacak.

Schnittke’nin “kuşağının en ilginç bestecilerinden biri” olarak tanımladığı Alexander Raskatov, Slav halk müziği ve Rus Ortodoks dini müziğinin izlerini taşıyan yalın, duygusal ve bir o kadar da esprili müzikal diliyle günümüzün özgün bestecilerinden biri olarak kabul ediliyor. Carnegie’denTokyo Suntory Salonu’na, Champs Elysées’den Viyana Musikverein’a dünyanın en prestijli mekânlarında sürekli olarak verdiği konserlerle tanınan Sinfonia Varsovia kendi ölçeğindeki topluluklar arasında dünya lideri sayılıyor. Krzysztof Penderecki ve Marc Minkowski’nin müzik direktörlüğünü yaptığı topluluğu bugüne kadar Claudio Abbado, Witold Lutoslawski, Mstislav Rostropovich gibi çağımızın efsane şefleri yönetti. Altmış yılı aşkın tarihleri ve ortaçağdan çağdaş müziğe uzanan geniş repertuvarlarıyla Varşova Filarmoni Korosu ise günümüzün en yetkin koroları arasında bulunuyor.

2014 yılında kutlanan Polonya-Türkiye arası diplomatik ilişkilerin tesisinin 600. yıldönümü ile ilgili kutlamaların kültür programı çerçevesinde gerçekleştirilecek konser öncesinde 19.30-20.00 saatleri arasında müzik eleştirmeni Alexandra Ivanoff moderatörlüğünde Alexander Raskatov ile bir söyleşi de düzenlenecek.

Il Gıardıno Armonıco & Julıa Lezhneva

14 Haziran Cumartesi | Aya İrini Müzesi | 20.30

Klasik müzik dünyasında heyecan ve hayranlık uyandıran soprano Julia Lezhneva, birlikte yaptıkları albümle 2013 ECHO Klassik Ödülü’nü kazandığı, dünyanın önde gelen erken dönem müziği topluluklarından Il Giardino Armonico ile festivalin konuklarından. Julia Lezhneva, Il Giardino Armonico topluluğu eşliğinde Handel’den Geminiani’ye uzanan bir program ile 14 Haziran Cumartesi gecesi Aya İrini Müzesi’nde olacak.

İlk uluslararası birinciliğini henüz 17 yaşındayken kazanan Julia Lezhneva, hızla yükseldiği klasik müzik sahnelerinde sesinin meleksi güzelliği, tonunun saflığı ve tekniğinin kusursuzluğuyla beğeni toplandı. Julia Lezhneva, Diapason d’Or Genç Yetenek, MDR Yılın CD’si ve Gramophone Editörün Seçimi gibi pek çok ödül aldı. Her biri dönem çalgıları virtüözü olan üyeleriyle tanınan 17. ve 18. yüzyıl müziğinin seçkin topluluklarından Il Giardino Armonico ise, dünyanın dört bir yanındaki konser salonlarına ve festivallere davet edilen ve kayıtları Caecilia Ödülü, Diapason d’Or, Choc de la Musique, Gramophone dahil çok sayıda uluslararası ödül kazanan bir topluluk.

Sınfonıa Varsovıa & Pıotr Anderszewskı

16 Haziran Pazartesi | Aya İrini Müzesi | 20.30

Dünyaca ünlü topluluk Sinfonia Varsovia festivaldeki ikinci gecesinde, dünyanın dört bir yanındaki prestijli konser salonlarının düzenli konuğu, “seslerin şairi” olarak anılan piyanist Piotr Anderszewski ile buluşuyor. Mercedes-Benz Türk AŞ sponsorluğunda 16 Haziran Pazartesi günü Aya İrini Müzesi’nde gerçekleştirilecek konser programında, Dvorak’ın kendi yaşamından yola çıkarak yazdığı, doğanın uyandırdığı benzersiz duyguları anlatan yapıtı “Doğanın Kucağında” ile Çaykovski’nin “talih” temasına odaklanan 5. Senfoni’si yer alıyor.

Alman repertuvarındaki ustalığının yanı sıra Janacek ve Chopin yorumlarıyla da büyük övgüler toplayan Piotr Anderszewski, Robert Schumann albümüyle 2011 ECHO Klassik ve 2012 BBC Music Magazine ödüllerini aldı. Piotr Anderszewski ayrıca Bruno Monsaingeon’un ödüllü “Piotr Anderszewski Diabelli Çeşitlemelerini Çalıyor” (2001) ve “Piotr Anderszewski, Huzursuz Yolcu” (2008) adlı belgesellerine de konu oldu. Carnegie ve Wigmore Hall gibi seçkin müzik merkezlerinde Karol Szymanowski’nin eserlerine adanmış festivallerin sanat direktörlüğünü üstlenen Piotr Anderszewski’ye kendi ölçeğindeki topluluklar arasında dünyada lider statüsünde olan Sinfonia Varsovia eşlik edecek. Orkestranın şefliğini, Prag Filarmoni’nin müzik direktörü ve sürekli şefi, Tokyo Metropolitan Senfoni’nin sürekli konuk şefi Jakub Hrusa üstleniyor.

2014 yılında kutlanan Polonya-Türkiye arası diplomatik ilişkilerin tesisinin 600. yıldönümü ile ilgili kutlamaların kültür programı çerçevesinde gerçekleştirilecek konser öncesinde, 19.30-20.00 saatleri arasında Aydın Büke ile “Polonya Müziği” üzerine bir söyleşi düzenlenecek.

Sınfonıa Varsovıa & Julıan Rachlın

17 Haziran Salı | Aya İrini Müzesi | 20.30

Sinfonia Varsovia’nın yaşayan en büyük müzik insanlarından Krzysztof Penderecki’yi, dikkat çekici zenginlikteki tonu ve olağanüstü yorumuyla dünyanın dört bir yanında dinleyicileri büyüleyen kemancı Julian Rachlin ile bir araya getiren festivaldeki son konseri, hiç kuşkusuz festivalin unutulmazlarından biri olacak.

17 Haziran Salı akşamı Aya İrini Müzesi’nde gerçekleştirilecek konserde Krzysztof Penderecki’nin yönetimindeki Sinfonia Varsovia, bestecinin Bruckner’i andıran romantik bir dille yazdığı 2. Senfoni’sinin Türkiye prömiyeri ile Papa II. Jean-Paul’a adadığı Chaconne’unun yanı sıra, Julian Rachlin’in katılımıyla Mendelssohn’un keman konçertosunu seslendirecek. Konser, 2014 yılında kutlanan Polonya-Türkiye arası diplomatik ilişkilerin tesisinin 600. yıldönümü ile ilgili kutlamaların kültür programı çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

20. yüzyıl müziğinin kilometre taşlarından sayılan Polonyalı besteci Krzysztof Penderecki geçtiğimiz yıl

41. İstanbul Müzik Festivali “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”ne layık görüldü. Krzysztof Penderecki Kasım 2013’de Varşova’da adına düzenlenen görkemli bir festivalle 80. yaşını da kutladı. Penderecki, 2003’ten bu yana Sinfonia Varsovia’nın sanat direktörlüğünü de üstleniyor.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası & Nelson Freıre

18 Haziran Çarşamba | Aya İrini Müzesi | 20.30

Yaşayan en iyi piyanistlerden biri olarak kabul edilen Nelson Freire, Londra Oda Orkestrası’nın müzik direktörü ve sürekli şefi Warren-Green yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte festivalin temasına da gönderme yapan mükemmel bir müzik ziyafeti için 18 Haziran Çarşamba akşamı Aya İrini Müzesi’nde olacak.

Nestlé sponsorluğunda gerçekleştirilecek konserde Nelson Freire, piyano repertuvarının yapıtaşlarından Grieg’in La minör Piyano Konçertosu’nu seslendirecek. Konser programında ayrıca, Wagner’in “sahip olduğumuz en güzel müzik eserlerinden biri” olarak tanımladığı, Mendelssohn’un Fingal Mağarası’nda doğadan ilham alarak yazdığı yapıyı Fingal Mağarası Uvertürü, Ravel’in masallardan yola çıkarak çocukların fantastik doğasını anlattığı Kaz Ana’sı ve Fransız empresyonist müziğin büyük ustası Debussy’nin denizin sonsuzluğu karşısındaki duygu ve anılarını betimleyen yapıtı La Mer (Deniz) de yer alıyor.

Philips’in 1999’da yayınladığı 20. Yüzyılın Büyük Piyanistleri CD setinde Brendel, Horowitz, Richter ve Rubinstein gibi efsanevi piyanistlerin arasında yerini alan Nelson Freire, bol ödüllü diskografisine eklediği Brahms konçertolar albümüyle 2007 Classic FM Gramophone, Diapason d’Or, Grand Prix de l’Académie Charles Cros ve Choc du Monde de la Musique dahil olmak üzere çeşitli ödüller kazandı. Beş yaşında verdiği ilk konserden bu yana çağımızın önde gelen şefleri ve dünyanın en önemli orkestraları eşliğinde çaldı. Konser öncesinde 19.30-20.00 saatler arasında İstanbul Müzik Festivali Direktörü Yeşim Gürer Oymak ile “La mer, izlenimcilik ve festivalin teması ‘Doğanın Şarkısı’” üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Pepe Romero 70. yaşını kutluyor

19 Haziran Perşembe | Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall | 21.00



Gitarın efsane ismi Pepe Romero, 19 Haziran Perşembe günü Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da festival takipçileriyle buluşacak. Sanatçı, 70. yaşını kutladığı dünya turnesi kapsamında İstanbul Müzik Festivali’nde Milan’dan Sor’a, Tarrega’dan Albeniz’e uzanan bir programla çok özel bir konser verecek.

"Gitarın Kraliyet Ailesi”nin bir üyesi olan Pepe Romero dünyaya gelmiş en büyük gitaristlerden birinin, Celedonio Romero’nun her biri birer müzikal mucize sayılabilecek üç oğlundan ikincisi. Bugüne kadar Beyaz Saray’da, Vatikan’da, Galler Prensi Charles’ın, Hollanda Kraliçesi Beatrice’in, İspanya Kralı Juan Carlos ile Kraliçesi Sofia’nın huzurunda çalan sanatçı, krallar, devlet başkanları ve tanınmış kuruluşlar tarafından ödüllerle onurlandırıldı. Üstün tekniği ve renkli müzikal yorumlarıyla birçok seçkin besteciye ilham veren Romero’nın ailesi hakkında iki müthiş belgesel de bulunuyor: “Romerolar, Gitarın Kraliyet Ailesi” ve “Romerolar, Gitar Hanedanı.” Konser öncesinde 20.00-20.30 saatleri arasında Süha Çelikkıran moderatörlüğünde Pepe Romero ile bir söyleşi de gerçekleştirilecek.

Yıldızlarla Oda Müziği-Iı: Papavramı, Phıllıps, Guy

20 Haziran Cuma | Surp Vortvots Vorodman Kilisesi | 21.00

2012’de Beethoven projesi için bir araya gelerek eleştirmenlerden büyük övgü toplayan Tedi Papavrami, Xavier Phillips ve François-Frédéric Guy, “Yıldızlarla Oda Müziği” projesinin ikinci buluşmasının konukları olacak. 20 Haziran Cuma günü Kumkapı’daki Surp Vortvots Vorodman Kilisesi’nde gerçekleştirilecek konserde, Fransız müzik dünyasının üç parlak ismi Beethoven ve Brahms’ın gençlik dönemi eserlerinden oluşan bir programla festival izleyicisiyle buluşacaklar.

Dâhi çocuk olarak başlayıp, teknik ustalık ve duygusal bir müzikaliteye sahip mükemmel bir müzisyen olarak kariyerini taçlandıran Tedi Papavrami, aynı zamanda ödüllü bir çevirmen, yazar, aktör ve eğitmen kimliğiyle de tanınan çokyönlü bir sanatçı. Geçtiğimiz yıl, Solo Keman İçin Füg adlı otobiyografik çalışmasını yayımlayan Tedi Papavrami, Bavyera Radyo Senfoni, Bamberg Senfoni ve Monte Carlo Filarmoni gibi orkestralarla çaldı. Rostropovich’in özel ilgi ve desteğini kazanan, müzik dünyasına prestijli yarışmalarda kazandığı bir dizi ödülle adım atan viyolonselci Xavier Phillips bugüne kadar La Scala Filarmoni, Mariinsky Tiyatrosu Orkestrası ve New York Filarmoni gibi orkestralardan davet alarak, Muti, Masur, Eschenbach ve Gergiev’in de aralarında bulunduğu günümüzün en tanınmış şefleriyle çalıştı. Kusursuz tekniğe sahip olan piyanist François-Frédéric Guy, ilk konserini verdikten sonra Londra Filarmoni’yle canlı kayıt yaparak kariyerine son derece çarpıcı bir başlangıç yaptı. François-Frédéric Guy, Capitole de Toulouse, Sinfonia Varsovia ve Lüksemburg Filarmoni gibi orkestralara düzenli olarak konuk oluyor.

L’arte Del Mondo & Xavıer De Maıstre

21 Haziran Cumartesi | Aya İrini Müzesi | 20.30

Geleneksel konserlerin sınırlarının ötesinde, şiirsel anlayışta buluşmalar tasarlayan L’Arte del Mondo, çalgılarının olanaklarını yeniden tanımlayan solistlerden biriyle, pek çok kez işbirliği yaptığı arpçı Xavier de Maistre ile 21 Haziran Cumartesi günü Aya İrini Müzesi’nde olacak.

L’Arte del Mondo ile başarılı albüm çalışmasından yapıtların da yer alacağı bu konserde Xavier de Maistre, tanınmış konçertoların arp için düzenlemelerinin yanı sıra aralarında Vivaldi’nin ünlü konçertosu “Kış”‘ın da bulunduğu arp için yazılmış az bilinen yapıtları da seslendirecek. Konser öncesinde Zubin Mehta’ya 42. İstanbul Müzik Festivali “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” sunulacak.

Dönem enstrümanlarıyla verdikleri konserleriyle Bonn Beethoven Festivali, Berlin Konzerthaus, Cité de la Musique gibi prestijli festival ve konser serilerinde müzikseverlerin beğenisini kazanan L’Arte del Mondo, Xavier de Maistre ile işbirliğini Berlin Filarmoni, Tokyo Operası, St. Petersburg Filarmoni gibi dünyanın önemli salonlarında verdikleri konserlerle sürdürüyor. Konser öncesinde 19.30-20.00 saatleri arasında Zubin Mehta ile ünlü şefin hayatı üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Dıana Damrau & Xavıer De Maıstre

23 Haziran Pazartesi | Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall | 21.00



Sahne karizmalarıyla büyüleyen iki sanatçı, günümüzün en iyi koleratür sopranolarından Diana Damrau ve kuşağının en yaratıcı müzisyenlerinden Xavier de Maistre insan sesiyle arpın müzikal zenginliklerini buluşturan bir programla, 23 Haziran Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da festival izleyicileriyle buluşacak.

Sezona Theater an der Wien’de Bell’in yeni operasının dünya prömiyerini yaparak başlayan ve ardından La Traviata ile La Scala’nın sezonunu açan Diana Damrau’yu BBC Music Magazine “buz ve ateş” olarak tanımlıyor. Berlin Filarmoni Salonu, Viyana Musikverein, Wigmore ve Carnegie dahil olmak üzere dünyanın belli başlı salonlarında konserler veren sanatçı, 2005’ten bu yana her sezon konuk olduğu Metropolitan Operası’nda geçtiğimiz yıl ilk kez 12 yaşındayken filmini seyredip meslek olarak operayı seçmeye kadar verdiği Verdi’nin La Traviata’sını seslendirdi.

Festival buluşmaları-II

24 Haziran Salı | Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall | 21.00



Klasik müziğin süperstarı Yuja Wang’ı Kirill Troussov ve Gautier Capuçon’la üçlü olarak ilk kez bir araya getirecek Festival Buluşmaları’nın ikincisi 24 Haziran Salı günü Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da gerçekleştirilecek.

Repertuvarın en zorlu teknik talepleri üzerindeki hâkimiyeti, müzikal sezgisinin derinliği, yorumlarının tazeliği ve sahne karizması ile tanınan 27 yaşındaki Çinli piyanist Yuja Wang, kuşağının en önemli sanatçılarından biri. Bu sezon Londra Senfoni, üç konçerto, bir oda müziği konseri ve bir resital ile Sanatçı Portre Serisi’ni Yuja Wang’a ayırdı. Bu sezon Yuja Wang ile Japonya turnesi gerçekleştiren Gautier Capuçon ise aranılan bir resital ve oda müziği sanatçısı. Barenboim, Bashmet, Kirchschlager, Pletnev ve Thibaudet gibi tanınmış sanatçılarla verdiği konserlerin yanı sıra Martha Argerich, Frank Braley, Nicholas Angelich, Renaud Capuçon ve Gabriela Montero gibi isimlerle gerçekleştirdiği oda müziği albümleriyle tanınıyor. Rus Ulusal Orkestrası eşliğinde ilk kez altı yaşında sahneye çıkan kemancı Kirill Troussov Verbier, Schleswig-Holstein ve Oleg Kagan festivalleri ile Frankfurt’taki Kronberg Akademisi’ne düzenli olarak hem solist hem de oda müziği sanatçısı olarak konuk oluyor.

Ölümünün 60. yılında Sait Faik’i hatırlamak: Fazıl Say ve arkadaşları

25 Haziran Çarşamba | Burgazada Meydanı | 21.00

26 Haziran Perşembe | Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi | 21.00

İstanbul Müzik Festivali, 2012 ylında 40. İstanbul Müzik Festivali kapsamında gerçekleştirilen Mezopotamya Senfoni’sinin dünya prömiyerinin ardınan, çağımızın önde gelen bestecileri arasında yer alan Fazıl Say’la tekrar bir araya gelerek çok özel bir projeye imza atıyor.

Fazıl Say, İstanbul Müzik Festivali’nin eser siparişi üzerine, Türkiye edebiyatında bir dönüm noktası sayılan Sait Faik Abasıyanık’ı ölümünün 60. yılında notalarda ölümsüzleştirdiği bir eser hazırladı. Özen Yula’nın yazdığı ve sahnelediği, bir edebiyat-müzik buluşması olan eserde, tiyatro oyuncuları Demet Evgar, Songül Öden ve Esra Bezen Bilgin anlatıcı rolünü üstleniyor. Dinleyiciyi derinden etkileyen sesiyle Birsen Tezer ve müziğin duayenleri Bağcan ailesinin klasik Batı müziğindeki temsilcisi Serenad Bağcan’ın yanı sıra Borusan Quartet, kanunda Hakan Güngör, kemençede Derya Türkkan ve vurmalı çalgılarda Aykut Köselerli sahnede olacak. Çağdaş hikâyeciliğe yaptığı katkılarla Türkiye edebiyatında bir dönüm noktası sayılan Sait Faik Abasıyanık’ı ölümünün 60. yılında anacak bu anıtsal proje, büyük hikâyecimizi Fazıl Say’ın eseriyle bir kez de notalarda ölümsüzleştirecek.

Eserin dünya prömiyeri, 25 Haziran Perşembe akşamı Sait Faik’in yaşamının büyük bir bölümünü geçirdiği ve pek çok hikâyesini kaleme aldığı Burgazada’da gerçekleştirilecek. Eser, 26 Haziran Cuma akşamı ise Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi’nde dinleyicilerle buluşacak. 26 Haziran’daki konserden önce, Asuman Kafaoğlu-Büke ile Sait Faik üzerine bir söyleşi yapılacak.

Festivalin Kapanış Konseri: Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası & Yuja Wang

27 Haziran Cuma | Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi | 20.30

Uzun zamandır beklenen, günümüz konser dünyasındaki en göz kamaştırıcı ve olağandışı yeteneğe sahip piyanist Yuja Wang, şef Sascha Goetzel yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın eşliğinde festivalin kapanış konserine imzasını atacak. Borusan Holding sponsorluğunda, 27 Haziran Cuma akşamı Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek görkemli konserle festival sona erecek.

Pinchas Zukerman yönetimindeki National Arts Centre Orkestrası ile 2005 yılında verdiği konserden bu yana dünyanın önde gelen orkestralarının çoğuna konuk olan Yuja Wang, ilk albümüyle Classic FM 2009 Yılın Genç Sanatçısı seçildi, ikinci albümüyle de ECHO Klassik Yılın Genç Sanatçısı ödülünü aldı. Londra Senfoni’deki kendine ayrılan Sanatçı Portre Serisi’nindeki konserlerinin ardından, Daniel Harding yönetiminde Çin turnesi, sanatçı Andrew Davis yönetimindeki Boston Senfoni ve Los Angeles Filarmoni konserleri ve Gustavo Dudamel ile ABD turnesinin ardından Yuja Wang, sezonu İstanbul Müzik Festivali’ndeki konserle tamamlayacak.