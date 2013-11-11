IKSV'den Pekinel kardeşlere onur ödülü verildi

Ertelenen 41. İstanbul Müzik Festivali Ödül Töreni'nde Güher-Süher Pekinel kardeşlere 2013 Onur Ödülü verildi. Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 75. yıldönümü nedeniyle bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törende, önce İstanbul Müzik Festivali destekçileri ve sponsorlarına plaketleri dağıtıldı. 2013 Onur Ödülü sahipleri piyano virtüözleri Güher-Süher Pekinel kardeşler, sanat yaşamlarına bir bakış sunan videonun gösterilmesinin ardından ödüllerini İKSV Başkanı Bülent Eczacıbaşı’ndan aldılar.

Ödüllerini alırken ayakta alkışlanan Pekinel kardeşler, ödül konuşmalarında ilk kez 1979 yılında sahne aldıkları İstanbul Müzik Festivali’nin kendileri ve ülkenin sanat yaşamı için önemini vurgularken, öncüsü oldukları “Dünya Sahnelerinde Genç Yetenekler” programının başarılarından da bahsettiler.

Ödül töreni sonrasında, şef Sascha Goetzel yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve solist kemancı Veriko Çumburidze sahne aldılar.