T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

IKSV'den Pekinel kardeşlere onur ödülü verildi

Gezi Park'ı olayları nedeniyle 4 Haziran tarihinde gerçekleştirilemeyen 41. İstanbul Müzik Festivali Açılış Konseri ve Ödül Töreni, dün akşam Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı

11 Kasım 2013 12:41

Ertelenen 41. İstanbul Müzik Festivali Ödül Töreni'nde Güher-Süher Pekinel kardeşlere 2013 Onur Ödülü verildi. Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 75. yıldönümü nedeniyle bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törende, önce İstanbul Müzik Festivali destekçileri ve sponsorlarına plaketleri dağıtıldı. 2013 Onur Ödülü sahipleri piyano virtüözleri Güher-Süher Pekinel kardeşler, sanat yaşamlarına bir bakış sunan videonun gösterilmesinin ardından ödüllerini İKSV Başkanı Bülent Eczacıbaşı’ndan aldılar. 

Ödüllerini alırken ayakta alkışlanan Pekinel kardeşler, ödül konuşmalarında ilk kez 1979 yılında sahne aldıkları İstanbul Müzik Festivali’nin kendileri ve ülkenin sanat yaşamı için önemini vurgularken, öncüsü oldukları “Dünya Sahnelerinde Genç Yetenekler” programının başarılarından da bahsettiler.

Ödül töreni sonrasında, şef  Sascha Goetzel yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve solist kemancı Veriko Çumburidze sahne aldılar.

ETİKETLER

iksvödül töreniistanbul müzik festivalisüher pekinelgüher pekinelpekinel kardeşleristanbul filarmoni orkestrasıaçılış töreni

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24