İstanbul Müzik Festivali bir genç sanatçıya teşvik verecek

42. İstanbul Müzik Festivali kapsamında başlatılan “İstanbul müzik festivali genç solistini arıyor” projesi devam ediyor. Proje ülke çapında genç yetenekleri keşfetmeyi ve teşvik etmeyi amaçlıyor.

Geçtiğimiz yıllarda önce keman ve viyolonsel dalında yapılan seçmeler bu yıl piyano branşında gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında, jüri tarafından belirlenen bir genç piyanist, şef Hakan Şensoy yönetimindeki Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası eşliğinde 42. İstanbul Müzik Festivali’nde bir konser vermeye hak kazanacak.

“İstanbul Müzik Festivali Genç Solistini Arıyor” seçmelerine katılmak isteyen adayların,7 Mart 2014 Cuma günü saat 18.00'e kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

2014’ün Mart ayı başında İstanbul’da gerçekleştirilecek seçmelerin jürisinde Gülnara Aziz, Toros Can, Hakan Şensoy, Seher Tanrıyar, Meral Yapalı ve İstanbul Müzik Festivali Direktörü Yeşim Gürer Oymak yer alıyor.

Projenin ilk yılında gerçekleştirilen seçmeler sonucunda, Londra Kraliyet Müzik Koleji’nde lisans eğitimini sürdüren genç kemancı Emre Engin festivalin genç solisti olarak seçilmiş ve 40. İstanbul Müzik Festivali kapsamında bir konser vermişti. 2013 yılı Aydın Gün Teşvik Ödülü’ne de layık görülen Cansın Kara ise 2012 yılında Festival Genç Solistini Arıyor projesi kapsamında ülke çapında seçmelere katılan genç viyolonselciler arasından jürinin tercihi olmuş ve Haziran 2013'te festivalin genç solisti olarak programda yer almıştı.