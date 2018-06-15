4 kişinin hayatını kaybettiği çatışmanın ardından Suruç'ta atmosfer nasıl?

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, bu seçimlerde yeniden aday olan AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile DBP'li il yönetici Esvet Şenyaşar arasındaki kavga, ailelerin de katılmasının ardından büyüdü. Bıçak ve silahların kullanıldığı, çarşıda başlamasının ardından hastanede de süren kavga sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Yaşanan gerginliğin ardından jandarma ve polis güçleri, ilçede güvenlik önlemlerini artırırken; AKP Milletvekili Şenyaşar ile kavganın karşı tarafında yer alan kişiler ve yakınlarının yaşadığı yerler çevresinde polisin yoğun olarak bulunduğu kaydedildi. Suruç'ta olaya karıştığı düşünülen ya da 'gerginliği yükseltme çabası içinde olduğu belirtilen' kişilerin gözaltına alındığı da gelen bilgiler arasında.

"Polis ve jandarma yoğun önlem aldı"

CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programına telefonla bağlanan DHA muhabiri Hasan Kırmızıtaş, ilçedeki atmosferle ilgili olarak, "Tansiyon yüksek, ancak güvenlik güçlerinin güvenliği sağladığını söyleyebiliriz" yorumunda bulundu. Suruç'ta bulunan Kırmızıtaş, şunları aktardı:

"Suruç’ta jandarma ve polis yoğun şekilde ilçe giriş-çıkışında, olayın çıktığı yerde, milletvekilinin yaşadığı ve karşı tarafın yaşadığı yerlerde önlem aldı.

"Gözaltılar var ancak sayı konusunda net bir bilgi yok"

İki farklı siyasi görüşe sahip kişilerin kavgası olduğunu söyleyebiliriz. Ailelerin öncesinde husumet yaşadığına dair bilgi yok. Olayın spontane geliştiği, anlık söylemlerden geliştiği yönüne bilgiler var. Milletvekilinin ağabeyinin öldüğü kavgada hayatını kaybeden diğer iki kişi karşı taraftan.

Gözaltılar var ancak sayı konusunda net bir bilgi yok. Güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Olaylara karıştığı ya da gerginliği yükseltme çabası içinde olduğu belirtilen kişilerin gözaltına alındığı bilgisi var."