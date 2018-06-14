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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Suruç'taki menfur saldırı şiddetle kınıyorum

"Olay aydınlatılacak ve failler adalet önüne çıkartılacaktır"

14 Haziran 2018 23:07

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı çatışmayla ilgili olarak açıklama yaptı. 

Kalın, açıklamasında, "Suruç’taki menfur saldırı şiddetle kınıyorum. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi de saldırıda hayatını kaybetti. Tüm aileye başsağlığı diliyorum. Olay aydınlatılacak ve failler adalet önüne çıkartılacaktır" ifadelerini kullandı.

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