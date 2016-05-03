Emniyetten yeni önlem; 300 bin polise 'taklit edilemez' kimlik

Emniyet Genel Müdürlüğü yaklaşık 300 bin personelin kimliklerini değiştirdi. Polikarbon malzemeden üretilen gri renkli polis kimliklerde taklit edilmemesi için güvenlik unsuru bulunduğu ve üretildiği malzemeden dolayı kırılmaz özelliğe sahip karttaki bilgilerin silinmediği belirtildi.

Geçen yıl, Emniyet Teşkilatı Personel Kimlik Kartları Yönetmeliğindeki değişikliğin ardından, emniyet mensuplarının da görüşü alınarak hazırlanan yeni kimlik kartları, merkez ve taşra teşkilatındaki personele dağıtıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, gri renkte hazırlanmış yeni kartların ön yüzünde, personelin karta özel yöntemlerle işlenmiş fotoğrafının yanında adı, soyadı, rütbesi ve sicil numarası yer alıyor. Kartın ön yüzünde büyük harflerle kırmızı renkli "POLİS" ibaresi bulunuyor. Bu ibarenin altında yine büyük harflerle Türkçe ve İngilizce olarak "Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Kimlik Kartı" ifadesi yer alıyor.

Polis memurlarının kartlarında gri, rütbeli polislerin kartlarında ise sarı renk kullanıldı

Lazer baskı tekniğiyle hazırlanan kartın sağında Türk Polis Teşkilatının arması yer alıyor. Arma, polis memurlarının kartlarında gri, rütbeli polislerin kartlarında ise sarı renkle kullanılıyor. Kartın solunda, armadaki çift başlı kartalın hologramı, ortada da 8 köşeli polis rozeti bulunuyor. Kartın zemininde de polis teşkilatının arması yer alıyor.

Kredi kartı büyüklüğündeki kartın arka yüzünün zemininde de polis teşkilatının arması kullanılıyor. Arka yüzde "T.C. Polis Kimlik Kartı" ifadesinin altında personelin doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı, kan grubu ile tabancasının markası ve seri numarası bulunuyor. Personelin kimlik numarası ile kartın seri numarası da kartın arka yüzünde yer alıyor. Kartın arka yüzünde sağ alt köşede personelin kimliğine ilişkin bilgilerin yer aldığı kare kod bulunuyor.