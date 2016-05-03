T24 LogoT24 Logo
Gündem

Emniyetten yeni önlem; 300 bin polise 'taklit edilemez' kimlik

Emniyet Teşkilatı Personel Kimlik Kartları yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştı

03 Mayıs 2016 16:11

Emniyet Genel Müdürlüğü yaklaşık 300 bin personelin kimliklerini değiştirdi. Polikarbon malzemeden üretilen gri renkli polis kimliklerde taklit edilmemesi için güvenlik unsuru bulunduğu ve üretildiği malzemeden dolayı kırılmaz özelliğe sahip karttaki bilgilerin silinmediği belirtildi.

Geçen yıl, Emniyet Teşkilatı Personel Kimlik Kartları Yönetmeliğindeki değişikliğin ardından, emniyet mensuplarının da görüşü alınarak hazırlanan yeni kimlik kartları, merkez ve taşra teşkilatındaki personele dağıtıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, gri renkte hazırlanmış yeni kartların ön yüzünde, personelin karta özel yöntemlerle işlenmiş fotoğrafının yanında adı, soyadı, rütbesi ve sicil numarası yer alıyor. Kartın ön yüzünde büyük harflerle kırmızı renkli "POLİS" ibaresi bulunuyor. Bu ibarenin altında yine büyük harflerle Türkçe ve İngilizce olarak "Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Kimlik Kartı" ifadesi yer alıyor. 

 

Polis memurlarının kartlarında gri, rütbeli polislerin kartlarında ise sarı renk kullanıldı

 

Lazer baskı tekniğiyle hazırlanan kartın sağında Türk Polis Teşkilatının arması yer alıyor. Arma, polis memurlarının kartlarında gri, rütbeli polislerin kartlarında ise sarı renkle kullanılıyor. Kartın solunda, armadaki çift başlı kartalın hologramı, ortada da 8 köşeli polis rozeti bulunuyor. Kartın zemininde de polis teşkilatının arması yer alıyor. 

Kredi kartı büyüklüğündeki kartın arka yüzünün zemininde de polis teşkilatının arması kullanılıyor. Arka yüzde "T.C. Polis Kimlik Kartı" ifadesinin altında personelin doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı, kan grubu ile tabancasının markası ve seri numarası bulunuyor. Personelin kimlik numarası ile kartın seri numarası da kartın arka yüzünde yer alıyor.  Kartın arka yüzünde sağ alt köşede personelin kimliğine ilişkin bilgilerin yer aldığı kare kod bulunuyor. 

 

ETİKETLER

poliskimlikpersonelpolikarbonkarekodteşkilattaşra teşkilatı

İlgili Haberler

Ankara katliamında polisin telsiz anonsu: Alakasızları süpürün!

"Cumhuriyet Senfoni Orkestrası'nın önüne ivedi birkaç ambulans gönderseniz uygun olur, burada yaralılar var, ambulans gelmeyince olay çıkıyor"

Polisin 171 yıldır kullandığı rütbeler değişiyor

Yeni hazırlanan yasa tasarısı ile tüm rütbeler değiştirilecek

Polis huzurevini TOMA'yla ziyaret etti!

Huzurevinin bahçesindeki çiçekleri TOMA'yla sulayan çevik kuvvet ekipleri, iki huzurevi sakinini araca bindirerek özelliklerini anlattı

Gaziantep'te TOMA'nın kaydettiği patlama görüntülerini paylaşan polis açığa alındı

TOMA'da görevli başka bir polis de soruşturmaya dahil edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24