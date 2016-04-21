Polisin 171 yıldır kullandığı rütbeler değişiyor

Türk Polis Teşkilatı’nda 171 yıldır kullanılan rütbeler baştan sona değişiyor. Yeni hazırlanan yasa tasarısına göre, 260 bin 679 polise yeni rütbeler verilecek. Yeni rütbeler arasında "yüksek komiser", "genel komiser", "askomiser" ve "üskomiser" gibi ünvanlar yer alacak.

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre, 2.3. ve 4. Sınıf Emniyet Müdürleri artık ”Başkomiser” rütbesi ile anılacak. İl Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Polis Okulu Müdürü gibi görevlerde bulunan ve 630 kişi olan 1.sınıf Emniyet Müdürleri ise “Yüksek komiser” olacak. Emniyet Genel Müdürü “Genel komiser” unvanı alacak. Tasarıyla polis amirleri “Askomiser” ve “Üskomiser” rütbesi taşıyacak.

6 yılda bir üst rütbeye terfi

Kanun değişikliğine ilişkin yasa tasarısının yakında Meclis’e sevk edilmesi bekleniyor. Tasarıda amir ve müdürlerin bekleme süreleri de yeniden düzenlendi. Komiser yardımcısı ile 2. Sınıf Emniyet Müdürü arasındaki rütbelerde, 6 yıl bekleme süresi olacak. Amir ve müdürler, 6 yılda bir üst rütbeye terfi edebilecek. Tasarı ile sadece polis memuru rütbesinin ismi aynı kaldı. Yeni rütbeler; askomiser, komiser, üskomiser, başkomiser, yüksek komiser ve genel komiser olarak düzenlendi.

260 bin 679 personel görev yapıyor

Emniyet Teşkilatı’nda, 239 bin 180’ı polis-başpolis memuru olmak üzere 260 bin 679 personel görev yapıyor. Teşkilatta; 630 1. Sınıf Emniyet Müdürü, 793 2.sınıf emniyet Müdürü, 1877 3. Sınıf Emniyet Müdürü, 2004 4. Sınıf Emniyet Müdürü, 2172 Emniyet Amiri, 988 başkomiser, 2331 komiser ve 7555 komiser yardımcısı bulunuyor.