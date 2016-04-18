Ankara katliamında polisin telsiz anonsu: Alakasızları süpürün!

Ankara'da 100 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim katliamıyla ilgili telsiz kayıtlarına ulaşıldı. Kayıtlara göre, katliamdan 11 dakika sonra provokasyon gerekçesiyle ek kuvvet ve TOMA isteniyor. Cenazeler ve yaralılar yerdeyken polise, "Tazyikli su sıkın" ve yaralılara müdaha edenler için "Alakasızları süpürün" talimatı verildiği görülüyor.

BirGün'den Erk Acarer'in haberine göre, katliamın ardından polislerin yaptığı telsiz konuşmaları şöyle:

10:02:06'da başlayan telsiz görüşmelerinde kısa bir süre sonra patlama anons ediliyor. Patlamadan hemen önce emniyet görevlileri arasında şu görüşmeler geçiyor.

...3818- (Çevik Kuvvet Şube Md. Yrd.): Bu adliyenin........ tarafındaki kuvvetler, arama noktasına doğru gelsinler bu saat itibariyle.

3830- (Çevik kuvvet Şube Müdürlüğü): Emir anlaşıldı efendim.

3840- 'Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü): Emri takip ettim efendim.

....- Merkez: 2510

2510- (Güvenlik Şube Müdürü): Dinliyorum.

...-Tren garının orada iki tane bomba, patlama oldu efendim.



"Kalabalığı dağıtın"

Saat 10:14:53'te başlayan telsiz konuşmaları kapsamlı bilgi veriyor.

2021- (Tanık koruma Şb.Müd.Sorml.Emn.Müd.Yrd.): Merkez.

Merkez- Dinliyorum efendim.

2021-Anons eden istasyon anlaşılamadı.

2020- (İstihbarat Şb.Müd.Sorml. Mdr. Yrd.) 2030 ben dinliyorum devam et.

2030- Anlaşıldı efendim, bu kalabalığı dağıtırsak uygun olacak, tamam.

2020-Doğrudur 3810 yakın oraya.

Ambulanstan önce TOMA

Konu hakkında yine Saat 10:14:53'te başlayan ve kayda geçirilen telsiz konuşmaları bilgi veriyor.

2021- (Tanık Koruma Şb.Müd.Sorml.Emn.Müd.Yrd.): Merkez

Merkez: 2021 dinliyorum efendim.

2021: Anons eden istasyon anlaşılamadı.

2030- (Güvenlik Koruma Şb. Müd. Sorml. Emn. Müd.Yrd.): Anons eden istasyon anlaşılamadı.

2030: Takviye kuvvetlerinizi, ihtiyat kuvvetlerinizi ivedi toparlayın olay yerine sevk edelim tamam.

2021: Anlaşıldı tamam.

3810: Toma...... hareket edin biraz yavaşlayın, 3820.

3820: (Çevik Kuvvet Şb. Md. Yrd.) Emriniz efendim.

3810: 4-5 tane Toma yerleştirin.

3820: Emir anlaşıldı efendim. Toma , Toma2, Toma20, Toma21, Ulaştırma kavşaktan Gar kavşağına doğru hareket edin.



"Tazyikli su sıkın"



3810: Toma 21, o gruba suyla müdahale et.

Toma21: Emir anlaşıldı efendim.



"Burada olay çıkıyor"

“….-….: Merkez, bu Cumhuriyet Senfoni Orkestrası'nın önüne ivedi birkaç ambulans gönderseniz uygun olur, burada yaralılar var, ambulans gelmeyince olay çıkıyor tamam.

Merkez: Anlaşıldı efendim.”



"Alakasız kişileri süpürün"





2010 (İl Emniyet Müdürü): Şu olay yerindeki alakasız kişileri süpürün süratle.

3810: Efendim yaralılara müdahale ettiklerini söylüyorlar, bize saldırıyorlar, gaz kullanımı gerekiyor biraz daha bekleyerek yapmayı planlıyorum efendim uygunsa.

2010: Anladım ama o infiale yol açıyor yani provokatif şeyler de yapıyorlar bize saldırıyorlar olay yeri inceleme bak yaralılara müdahale bence şu ayakta falan olanların bi süpürülmesi lazım.

3810: Doğrudur efendim. Bir iki kuvvetim daha geliyor tamam, süpüreceğiz.



"Gaz sıkıp kayıt altına aldık"

1 NO'lu DVD'nin 03.29 Metrajında: Patlamanın ardından Tren Garı önündeki varyantın Talatpaşa Bulvarı Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu çıkışının üst tarafında, olay tutanağında da belirtilen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Özel Tim Birlik Amirliği'nde görevli göz yaşartıcı gazlar sertifikası da bulunan XXXXXX sicil sayılı polis memuru E.E'nin kullanmış olabileceği değerlendirilen el gaz bombası dumanının yükseldiği yerin 1. patlamanın olduğu noktaya 97 m., ikinci patlamanın olduğu noktaya 55 m mesafede olduğu tespit edilmiştir.



Polisler özel hastaneye...



Ankara Katliamı sonrası ağır yaralananlar devlet hastanelerine kaldırılıyor. Bazı gruplar tarafından darp edildiklerini söyleyen emniyet görevlileri ise özel bir hastanede tedavi altına alınıyorlar.

Trajik ayrıntılar

Katliamdan sonra, her yerde şüpheli paketlerin olduğu yönünde anons yapılıyor. Etraftaki pek çok şüpheli valizinse, Ankara'ya şehir dışından gelip yaralılara ve yaşamını kaybedenlere ait olduğu anlaşılıyor. Saat 10:49:14'de başlayan o telsiz konuşmaları şöyle:

3818: Merkez bu alanın her köşesinde hemen hemen valizler var bu......... şehir dışından gelenlerin getirdiği valizler muhtemelen.