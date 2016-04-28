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Yaşam

Polis huzurevini TOMA'yla ziyaret etti!

Huzurevinin bahçesindeki çiçekleri TOMA'yla sulayan çevik kuvvet ekipleri, iki huzurevi sakinini araca bindirerek özelliklerini anlattı

28 Nisan 2016 11:15

Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube ekipleri, Isparta Huzurevi'ni ziyaret etti. TOMA ile huzurevine gelen polisler burada aracı huzurevi sakinlerine tanıttıktan sonra, bahçedeki ağaçları da TOMA ile suladı. 2 huzurevi sakinini TOMA'ya bindirerek aracın özelliklerini anlatan ekipler, daha sonra diğer yaşlılarla sohbet etti.

DHA'nın haberine göre, Isparta Huzurevi Müdürü Alperen Sözer, ziyaretlerin yaşlılara moral verdiğini söyledi. Huzurevinde şu an 32 kişinin kaldığını aktaran Sözer, "Huzurevi sakinlerinin moralini yüksek tutmak için sürekli faaliyetlerde bulunuyoruz. Bugün de polislerimiz ziyarete geldi" dedi.

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