3 ÖDP'li çay ocağında Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
ÖDP Tokat Merkez İlçe Başkanı Önder Konuk, Tokat Sulh Ceza Hâkimliği’ne yapılan itiraz sonucunda serbest bırakıldı
20 Şubat 2015 20:13
Daha önce ÖDP'li Onur Kılıç'ın tutuklanmasından sonra Bartın'da 3 ÖDP'li daha çay ocağında oturdukları sırada 'cumhurbaşkanına hakaret' gerekçesiyle gözaltına alındı. Bartın Emniyeti'nde ifadeleri alınan ÖDP'liler savcılığa götürülüyor.
Sol'un haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “zincirleme hakaret ettiği” iddiasıyla tutuklanan isimlerden ÖDP Tokat Merkez İlçe Başkanı Önder Konuk, Tokat Sulh Ceza Hâkimliği’ne yapılan itiraz sonucunda serbest bırakıldı.