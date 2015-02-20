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3 ÖDP'li çay ocağında Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı

ÖDP Tokat Merkez İlçe Başkanı Önder Konuk, Tokat Sulh Ceza Hâkimliği’ne yapılan itiraz sonucunda serbest bırakıldı

20 Şubat 2015 20:13

Daha önce ÖDP'li Onur Kılıç'ın tutuklanmasından sonra  Bartın'da 3 ÖDP'li daha çay ocağında oturdukları sırada 'cumhurbaşkanına hakaret' gerekçesiyle gözaltına alındı. Bartın Emniyeti'nde ifadeleri alınan ÖDP'liler savcılığa götürülüyor.

Sol'un haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “zincirleme hakaret ettiği” iddiasıyla tutuklanan isimlerden ÖDP Tokat Merkez İlçe Başkanı Önder Konuk, Tokat Sulh Ceza Hâkimliği’ne yapılan itiraz sonucunda serbest bırakıldı.

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